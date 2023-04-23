Симеоне: «Мне нравится «Барселона», она заметно прибавила после прихода Хави»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» поделился мнением об игре каталонского клуба.

«Мне нравится та «Барселона», которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона». Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», — приводит слова Симеоне As.

Матч «Барселона» — «Атлетико» пройдет 23 апреля и начнется в 17:15 мск.