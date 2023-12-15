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Испания

Сегодня, 15:01

Симеоне отметил, что «Атлетико» нужно совершенствовать игру на выезде

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру своей команды и «Атлетика» в текущем сезоне.

«Нам необходимо улучшить нашу игру на выезде и повторить то, что мы делали дома. «Атлетик» — это соперник с высокой интенсивностью игры, которая никогда не менялась. Они хорошо распределяются по полю, у них очень сильные нападающие, фланговые защитники. Это очень укомплектованная команда, они очень хорошо соревнуются и проводят отличный сезон», — приводит AS слова Симеоне.

Матч между «Атлетико» и «Атлетиком» в рамках 17-го тура ла лиги пройдет 16 декабря и начнется в 18.15 по московскому времени.

На данный момент команда Симеоне с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Красно-белые (29) идут на пятой позиции.

Источник: https://as.com/futbol/primera/simeone-fuera-de-casa-tenemos-que-mejorar-n/
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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