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Сегодня, 14:36

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года, тренер согласился на снижение зарплаты

Алина Савинова
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с командой до 2027 года, сообщает Marca.

По информации источника, 53-летний специалист согласовал с мадридским клубом контракт со значительным снижением зарплаты. В ближайшие несколько дней стороны официально объявят о продлении соглашения.

Симеоне возглавляет «Атлетико с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

После 11 туров ла лиги мадридцы занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/11/05/65477001ca4741dc338b4592.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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