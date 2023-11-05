Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года, тренер согласился на снижение зарплаты

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с командой до 2027 года, сообщает Marca.

По информации источника, 53-летний специалист согласовал с мадридским клубом контракт со значительным снижением зарплаты. В ближайшие несколько дней стороны официально объявят о продлении соглашения.

Симеоне возглавляет «Атлетико с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

После 11 туров ла лиги мадридцы занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.