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Испания

Сегодня, 21:26

Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба.

25 февраля его команда играет против «Реала» в 23-м туре чемпионата Испании. Этот матч стал для Симеоне 425 в ла лиге во главе «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба лиги, у 52-летнего специалиста больше всего матчей в чемпионате Испании в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд Мигеля Муньоса, на счету которого 424 матча во главе «Реала».

Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом по числу матче во всех турнирах на посту главного тренера «Атлетико» — 612.

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Источник: Ла лига
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Реал
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Симеоне повторил рекорд Арагонеса по числу матче на посту главного тренера «Атлетико»