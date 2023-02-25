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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал рекордсменом ла лиги по количеству матчей во главе одного клуба.
25 февраля его команда играет против «Реала» в 23-м туре чемпионата Испании. Этот матч стал для Симеоне 425 в ла лиге во главе «Атлетико».
Как сообщает пресс-служба лиги, у 52-летнего специалиста больше всего матчей в чемпионате Испании в качестве тренера одной команды. Он побил рекорд Мигеля Муньоса, на счету которого 424 матча во главе «Реала».
Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом по числу матче во всех турнирах на посту главного тренера «Атлетико» — 612.