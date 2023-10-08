Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:24

Симеоне — о победе «Атлетико» над «Реал Сосьедад»: «Я испытываю гордость»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 9-го тура ла лиги с «Реал Сосьедад» (2:1). Он отметил, что выступление команды в последних играх заставляет его испытывать гордость.

«После того, как ребята приложили усилия в этой серии игр, я испытываю гордость. Иметь команду футболистов, которые выступают подобным образом, — это то, чем болельщики могут гордиться. У нас был очень хороший первый тайм, а потом нам было трудно выходить на контратаку. Они вели себя смело, старались много играть мячом вместо того, чтобы нападать сзади, как они обычно это делают. Я думаю, мы очень хорошо контролировали их полузащитников Кубо и Ойярсабаля», — приводит Marca слова Симеоне.

«Атлетико» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 19 очков. 21 октября команда Симеоне сыграет против «Сельты».

Ранее сообщалось, что Симеоне продлит контракт с «Атлетико». Он возглавляет команду с 2011 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/10/08/6522d9c2e2704e303d8b4585.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
1
Обсудить
Читайте также
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гранада» — «Барселона»: прямая трансляция матча ла лиги

«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче ла лиги