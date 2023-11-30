Стоичков признан лучшим игроком ла лиги в 90-х по версии FourFourTwo, в тройке — Рауль и Лаудруп

Экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков признан лучшим игроком чемпионата Испании в 90-х. В тройку вошли бывший нападающий «Реала» Рауль и экс-хавбек «Барсы» Микаэль Лаудруп. В список также попали Рональд Куман (11-е место), Луис Энрике (12-е место), Давор Шукер (16-е место), Ромарио (17-е место), Патрик Клюйверт (24-е место). С полным списком, куда попали 32 игрока можно ознакомиться на сайте портала. Топ-10 рейтинга лучших игроков ла лиги по версии FourFourTwo: 1. Христо Стоичков (Болгария) 2. Рауль (Испания) 3. Микаэль Лаудруп (Дания) 4. Ривалдо (Бразилия) 5. Луиш Фигу (Португалия) 6. Роберто Карлос (Бразилия) 7. Хосеп Гвардиола (Испания) 8. Фернандо Йерро (Испания) 9. Роналдо (Бразилия) 10. Диего Симеоне (Аргентина) 28 ноября FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века. Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.