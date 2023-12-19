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Испания

Сегодня, 09:24

Суарес назвал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» ошибкой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Уругвайский футболист Луис Суарес поделился воспоминаниями о переходе бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Я, Месси и Неймар были очень хорошими друзьями, мы знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. Если бы один из нас играл плохо, двое других изменили бы ситуацию. Это были потрясающие отношения. Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой», — приводит слова Суареса Goal.

Он отметил, что, если бы Неймар хотел быть лучшим, ему необходимо было остаться рядом с Месси. По его словам, этим решением бразилец оставил пустоту в команде.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 года. Нападающий прешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро и провел за французский клуб 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С августа 2023 года бразилец является игроком «Аль-Хиляля» за который сыграл пять матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/stay-lionel-messi-side-neymar-luis-suarez-barcelona-mistake-prevented-becoming-the-best/bltfe62c3ac25efda01#csd3cacc14198b4e54
Лионель Месси
Луис Суарес
Неймар Сантос
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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