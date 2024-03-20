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Испания

20 марта, 14:09

Тибо Куртуа успешно перенес операцию на мениске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкиперу «Реала» Тибо Куртуа успешно провели операцию на мениске, сообщает пресс-служба мадридцев.

31-летний бельгиец приступит к восстановлению в ближайшие дни.

Куртуа травмировался на тренировочном занятии 19 марта. Ему диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена. Ожидается, что он пропустит остаток сезона.

Ранее вратарь восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена, из-за которого не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, но должен был вернуться на поле, если бы не получил новую травму.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
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