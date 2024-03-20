Защитник «Реала» Карвахаль поддержал хавбека «Барселоны» Педри

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поддержал травмированного полузащитника «Барселоны» Педри. Они вместе играют за сборную Испании.

«Я хочу послать Педри крепкие объятия. Надеюсь, что он сможет сыграть на Евро-2024. Он очень молод, у него впереди еще длинная карьера, я уверен, что он выберется из этой ситуации», — приводит El Partidazo de COPE слова Карвахаля.

В начале марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.