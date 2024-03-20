Защитник «Реала» Карвахаль поддержал хавбека «Барселоны» Педри

20 марта, 00:12
Защитник «Реала» Дани Карвахаль поддержал травмированного полузащитника «Барселоны» Педри. Они вместе играют за сборную Испании.
«Я хочу послать Педри крепкие объятия. Надеюсь, что он сможет сыграть на Евро-2024. Он очень молод, у него впереди еще длинная карьера, я уверен, что он выберется из этой ситуации», — приводит El Partidazo de COPE слова Карвахаля.
В начале марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.