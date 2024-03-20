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Испания

20 марта, 00:12

Защитник «Реала» Карвахаль поддержал хавбека «Барселоны» Педри

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Карвахаль.
Фото Reuters
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль поддержал травмированного полузащитника «Барселоны» Педри. Они вместе играют за сборную Испании.

«Я хочу послать Педри крепкие объятия. Надеюсь, что он сможет сыграть на Евро-2024. Он очень молод, у него впереди еще длинная карьера, я уверен, что он выберется из этой ситуации», — приводит El Partidazo de COPE слова Карвахаля.

В начале марта у 21-летнего игрока произошел рецидив травмы мышц правого бедра. Хавбек сталкивался с аналогичной проблемой уже дважды за текущий сезон.

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Педри (Барселона)
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