Тренер «Хетафе»: «Мы хотим помочь Гринвуду вернуться на лучший уровень»

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас прокомментировал трансфер форварда Мэйсона Гринвуда из «МЮ».

«Мы будем говорить только о футболе, что касается других вопросов, то я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что должны были сделать. Это футболист высочайшего уровня, который приходит в «Хетафе» с огромными надеждами. Мы хотим помочь ему вернуться на высокий уровень», — цитирует тренера ВВС.

2 сентября «Хетафе» объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» Гринвуда. Клубы согласовали переход на правах аренды.