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Испания

Сегодня, 06:35

Тренер «Хетафе»: «Мы хотим помочь Гринвуду вернуться на лучший уровень»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас прокомментировал трансфер форварда Мэйсона Гринвуда из «МЮ».

«Мы будем говорить только о футболе, что касается других вопросов, то я думаю, что люди и соответствующие органы сделали то, что должны были сделать. Это футболист высочайшего уровня, который приходит в «Хетафе» с огромными надеждами. Мы хотим помочь ему вернуться на высокий уровень», — цитирует тренера ВВС.

2 сентября «Хетафе» объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» Гринвуда. Клубы согласовали переход на правах аренды.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Хетафе
Мейсон Гринвуд
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3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
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