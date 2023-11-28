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Испания

Сегодня, 19:35

Тренер «Лас-Пальмас» Гарсия Пимьента может сменить Хави в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает главного тренера «Лас-Пальмас» Франциско Хавьера Гарсию Пимьенту в качестве возможной замены для Хави, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, Хави могут уволить в ближайшее время, если результаты и игра каталонцев не улучшатся в будущих матчах. В этом случае главным кандидатом на замену Хави будет Пимьента.

49-летний испанец возглавляет «Лас-Пальмас» с января прошлого года. Ранее он работал в системе «Барселоны». После 14 туров команда с 18 очками занимает 11-е место в ла лиге.

«Барселона» с 31 очком идет четвертой в турнирной таблице. В последнем туре каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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