Тренер «Лас-Пальмас» Гарсия Пимьента может сменить Хави в «Барселоне»

«Барселона» рассматривает главного тренера «Лас-Пальмас» Франциско Хавьера Гарсию Пимьенту в качестве возможной замены для Хави, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, Хави могут уволить в ближайшее время, если результаты и игра каталонцев не улучшатся в будущих матчах. В этом случае главным кандидатом на замену Хави будет Пимьента.

49-летний испанец возглавляет «Лас-Пальмас» с января прошлого года. Ранее он работал в системе «Барселоны». После 14 туров команда с 18 очками занимает 11-е место в ла лиге.

«Барселона» с 31 очком идет четвертой в турнирной таблице. В последнем туре каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).