Главный тренер «Реала» Анчелотти отказался давать Хави советы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал давать советы Хави Эрнандесу, возглавляющему «Барселону». Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить из «Барселоны» в случае потери очков в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Какой совет я бы дал Хави? Он не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому справиться со своими проблемами», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Барселона» занимает 4-е место в чемпионате Испании, отставание от первого «Реала» — четыре очка.