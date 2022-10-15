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Испания

Сегодня, 07:26

Тшуамени: «Эль-класико — самый важный матч в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Я очень рад сыграть свое первое эль-класико на «Сантьяго Бернабеу» с нашими болельщиками. Это особенная игра, самая важная игра в мире. Обе команды хотят победить, но мы постараемся сделать для этого все возможное. Это будет отличная битва против хорошей команды. Мы должны сделать все и показать свои качества, чтобы победить. Мы — «Реал», и мы не хотим проигрывать ни одной игры. Сегодня мы тренировались, как обычно. Как сказал нам тренер, мы должны тренироваться так же, как на прошлой или следующей неделях», — цитирует пресс-служба клуба Тшуамени.

Эль-класико состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры в 17.15 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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