Вальверде грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей за нападение на Баэну из «Вильярреала»

Дело о нападении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну передано в комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации, сообщает Marca.

24-летнему уругвайцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. По информации источника, в «Реале» удовлетворены таким развитием событий, поскольку дело могла рассматривать государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Тогда полузащитника могли бы отстранить на срок от 1 до 6 месяцев.

Конфликт между игроками случился в ходе матча 28-го тура ла лиги. После игры Вальверде встретил Баэну на парковке и ударил его по лицу. Сообщалось, что причиной агрессии игрока «Реала» стали слова Баэны, высмеивающие ситуацию с возможным выкидышем у жены Вальверде.