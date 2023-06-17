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Испания

Сегодня, 21:25

Вердикт по делу Алвеса об изнасиловании вынесут осенью 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
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Суд примет решение по делу экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса об изнасиловании осенью 2023 года, сообщает Diario Sport.

По данным источника, вердикт будет оглашен в октябре или ноябре. Перед этим пройдет заключительное слушание.

20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и с того момента он находится в заключении. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Ранее бывший футболист «Барселоны» заявил, что он невиновен и интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Также в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб.

Дани Алвес
ФК Барселона
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