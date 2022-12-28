Серджи Роберто: «Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б»

Серджи Роберто рассказал, что его зарплата не больше, чем у игрока молодежного состава «Барселоны»

Вице-капитан «Барселоны» Серджи Роберто прокомментировал детали своего контракта с клубом. Новое соглашение 30-летнего испанца рассчитано до лета 2023 года.

«Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б». Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.

Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола.

Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении», — цитирует игрока RAC 1.

Ранее на понижения зарплаты из-за финансового положения «Барсы» согласились Жерар Пике, Жорди Альба и Серджи Бускетс.

Роберто является воспитанником клуба и дебютировал за первую команду в сезоне-2010/11. Он выиграл с каталонцами 23 трофея.