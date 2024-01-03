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Испания

Сегодня, 15:02

Анчелотти заявил, что «Реал» не будет подписывать центральных защитников в январе

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о текущих планах команды. В конце декабря 2023 года он продлил контракт с мадридцами.

«Мы хотим хорошо начать новый отрезок сезона. У нас хорошие новости, и многие игроки, которые были травмированы, возвращаются. Карвахаль, Винисиус и Гюлер вернутся в строй, а Менди и Камавинга присоединятся к нам на следующей неделе», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он отметил, что в клубе не собираются подписывать нового центрального защитника этой зимой.

«В настоящее время мы не рассматриваем возможность подписания еще одного центрального защитника. У нас два игрока на этой позиции травмированы, но у нас есть еще два центральных защитника, которым мы доверяем», — добавил тренер.

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. 3 января мадридская команда сыграет против «Мальорки». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/01/02/6593eddbca4741a72f8b458e.html
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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