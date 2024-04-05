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Испания

Сегодня, 14:10

Ямаль заявил, что забьет гол в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своих эмоциях в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я очень взволнован. Это мой первый четвертьфинал на этом турнире, и это мечта — сыграть там. Нам нужно играть в свой футбол и доминировать над ними. Мой прогноз на этот матч? 1:0. Кто забьет? Это буду я», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль провел 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240405/1002221639/lanmine-yamal-veo-0-1-paris-gol.html
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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