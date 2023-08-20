Захарян провел первую тренировку в составе «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что новичок команды, российский полузащитник Арсен Захарян провел первую тренировку в составе испанского клуба.

«Да, Захарян провел тренировку», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

В субботу, 19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.