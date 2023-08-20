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Сегодня, 14:32

Захарян провел первую тренировку в составе «Реал Сосьедад»

Артем Бухаев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что новичок команды, российский полузащитник Арсен Захарян провел первую тренировку в составе испанского клуба.

«Да, Захарян провел тренировку», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

В субботу, 19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

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Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
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Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
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Р. Сосьедад – Сельта
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19.08 20:30
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 - : -
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