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Испания

21 марта, 20:41

Захарян рассказал, что ему необходимо для полной адаптации в «Реал Сосьедад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что ему осталось сделать для завершения адаптации в Испании.

«В команде, думаю, да, уже (дела обстоят) хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов. Три раза в неделю по часу-полтора занимаюсь испанским с репетиторами. На самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его», — приводит слова Захаряна РИА Новости.

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 46 очков в 29 матчах.

Источник: РИА Новости
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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