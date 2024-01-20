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Испания

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Захарян — об исполнении стандартов в «Реал Сосьедад»: «Было приятно, что мне доверяют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как ему доверили исполнять стандарты в команде. 

«С первого дня, игра с «Лас-Пальмас», когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня так пошло. Они мне сказали, что у меня хорошие подачи. Наверное, они видели, как я исполнял в «Динамо».

Сразу было приятно, что мне доверяют. Не каждому дадут сразу исполнять все штрафные и угловые», — сказал Захарян в интервью Okko Sport.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб из Сан-Себастьяна 21 матч, отличившись одной голевой передачей.

Источник: Okko Sport
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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