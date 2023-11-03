Захарян тренируется с «Реал Сосьедад» и полностью готов к игре против «Барселоны»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян готовится к матчу 12-го тура ла лиги против «Барселоны» вместе с командой.

Футболист получил травму в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против «Барселоны», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы бело-голубых.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Матч между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» пройдет 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.