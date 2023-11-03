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Испания

Сегодня, 15:22

Захарян тренируется с «Реал Сосьедад» и полностью готов к игре против «Барселоны»

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян готовится к матчу 12-го тура ла лиги против «Барселоны» вместе с командой.

Футболист получил травму в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против «Барселоны», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы бело-голубых.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Матч между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» пройдет 4 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592672-zakharyan-treniruyetsya-s-realom-sosyedad-i-polnostyu-gotov-k-matchu-protiv-barselony
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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