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3 ноября, 23:00

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной» в матче 12-го тура чемпионата Испании в субботу, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — 23.00 мск.

За 11 туров клуб из Сан-Себастьяна с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице примеры. Каталонцы располагаются на четвертой строчке, в их активе 24 балла.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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