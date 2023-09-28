Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против «Атлетик» из Бильбао», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матчи шестого и седьмого туров чемпионата Испании из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.