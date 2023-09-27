Петрович: «Не думаю, что Захарян будет сидеть на лавке в «Реал Сосьедад», всем дают шанс»

Бывший тренер «Гамбурга», «Вест Хэма», «Анжи» Желько Петрович оценил перспективы полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Захарян перешел в прекрасный клуб. Не думаю, что он и дальше будет сидеть на лавке. Всем дают шанс, если ты его заслуживаешь. Так что в первую очередь вопросы нужно задавать себе. В то же время, у Арсена долгосрочный контракт, и нет ничего страшного, что в первое время он будет находиться в качестве запасного. Все-таки нужно сделать поправку на разницу между лигами, качеством футболистов, темпом игры. У Захаряна точно есть все качества, чтобы проявить себя, в противном случае его просто никто не взял бы в «Сосьедад».

Скауты, тренеры, руководство клуба — все одобрили его кандидатуру, Испания — очень серьезная футбольная страна. Не исключено, что потребуется два-три месяца, дабы оптимально подготовить Арсена. Есть такие ребята, как Мостовой или Титов, которые везде заиграли бы без раскачки, а есть те, кому нужно определенное время», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Захарян, перешедший в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.