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Испания

Сегодня, 15:44

Жена Дани Алвеса поддержала своего мужа после обвинения в сексуальных домогательствах

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанская модель Джоана Санс, которая является женой защитника сборной Бразилии и «Пумаса» Дани Алвеса, поддержала своего мужа после обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

«Мы вернулись в Барселону 30-го числа, и Дани решил встретиться с друзьями, чтобы отключиться от мыслей о чемпионате мира. Он танцевал и наслаждался музыкой. В этом нет ничего плохого. Я много раз видела женщин, подходивших к моему мужу и пытавшихся ему что-то предложить прямо на моих глазах. Если они так поступают при мне, боюсь представить, что бывает, когда меня нет рядом. Я знаю, кто мой муж, и знаю, как я с ним познакомилась. Я знаю, насколько он уважителен ко всем», — приводит слова Санс Antena 3.

Как сообщал ABC, некая женщина обвинила 39-летнего бразильца, заявив, что футболист засунул руку ей в нижнее белье. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование.

Дани Алвес
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