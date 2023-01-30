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Испания

Сегодня, 13:40

Жене Мораты сделали 17 переливаний крови во время родов

Виктория Кравченко
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Жена форварда «Атлетико» Альваро Мораты Аличе Кампелло рассказала о тяжелом процессе родов.

«Я не могла выбрать ничего другого, кроме кесарева сечения. У меня в голове возникал образ, как я приподнимаю простыню и вижу кровотечение», — сказала Кампелло в эфире программы Verissimo.

Она также добавила, что ей сделали 17 переливаний крови, чтобы спасти ее жизнь. Врачи не могли остановить кровотечение на протяжении 12 часов.

«После операции я увидела лицо Альваро. Он был бледен, разбит. Сегодня я смотрю на все с большей любовью, по-особенному», — добавила Кампелло.

Дочь Альваро и Аличе — Белла родилась 9 января.

Альваро Мората
ФК Атлетико
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