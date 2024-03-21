Пике не исключает, что может стать президентом «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что в будущем может претендовать на пост президента каталонского клуба.

«Я болею за «Барселону» с детства и каждое воскресенье хожу на «Камп Ноу». Если я могу чем-то помочь клубу, хочу это сделать. Это то, что я чувствую. Не думаю, что сейчас самое время. Я сосредоточен на Королевской лиге, мы находимся в процессе расширения. Никогда не знаешь, что будет в будущем, но это может быть одним из вариантом. Быть президентом «Барселоны» — большая ответственность, но это может оказать большое влияние на клуб, если я в какой-то момент решу попробовать. В будущем я могу изучить эту возможность, но не сейчас», — цитирует Sky Sports Пике.

37-летний испанец завершил свою карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл за «Барселону» 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.