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Испания

Сегодня, 21:29

Гол Беллингема помог «Реалу» разгромить «Жирону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото ФК «Реал»
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«Реал» на выезде разгромил «Жирону» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:0.

На 17-й минуте счет открыл Хоселу. 4 минуты спустя преимущество мадридцев удвоил Орельен Тчуамени. Окончательный счет на 71-й минуте установил Джуд Беллингем.

В концовке «Реал» остался в меньшинстве. На 90+3-й минуте красную карточку получил Начо Фернандес.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну». Встреча пройдет 7 октября. В этот же день «Жирона» в гостях сыграет с «Кадисом».

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:3
Реал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Жирона
ФК Реал
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