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Сегодня, 20:30

«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна дома сыграет против ФК «Атлетик» 30 сентября в 22:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал Сосьедад&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против ФК «Атлетик» в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 30 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетик

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Атлетик» со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» после 7 туров набрал 12 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетик» — 14 очков и текущее 4-е место.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Он принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями. Россиянин не включен в заявку команды на матч с ФК «Атлетик», так как не набрал форму после болезни.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
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