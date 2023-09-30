«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против ФК «Атлетик» в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 30 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Атлетик» со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» после 7 туров набрал 12 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Атлетик» — 14 очков и текущее 4-е место.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Он принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями. Россиянин не включен в заявку команды на матч с ФК «Атлетик», так как не набрал форму после болезни.

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