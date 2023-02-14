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Сегодня, 13:44

Защитник «Барселоны» Альба: «С Месси все было проще. Во всех аспектах игры он лучший»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что с нападающим Лионелем Месси играть в каталонской команде было намного проще.

«Мы прекрасно понимали друг друга, он находил меня мячом в нужное время. Было все труднее, потому что все соперники уже знали нас, но он мог действовать более из глубины или находить других партнеров по команде, которых опекали не так плотно. У нас получился очень хороший дуэт. С ним все было проще. Почти все мои передачи были ему. Во всех аспектах игры он лучший», — приводит слова Альбы Universo Valdano.

35-летний аргентинец выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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