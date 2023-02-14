0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:02

Куртуа и Кроос не сыграют против «Эльче»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос не сыграют в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Бельгийский вратарь восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия. Немецкий хавбек чувствует мышечный дискомфорт после матча 20-го тура ла лиги против «Мальорки» (0:1).

«Куртуа сегодня приступил к тренировкам, и завтра он не сыграет. Думаю, он сможет вернуться к матчу с «Осасуной». Милитао снова в строю, Лукас Васкес тоже. Кроос не сыграет», — заявил специалист на пресс-конференции.

Матч 21-го тура ла лиги «Реал» — «Эльче» пройдет завтра, 15 февраля, начало — 23.00 мск.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Тони Кроос
ФК Реал
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Барселоны» Альба: «С Месси все было проще. Во всех аспектах игры он лучший»

Рубен Бараха назначен главным тренером «Валенсии»