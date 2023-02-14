Куртуа и Кроос не сыграют против «Эльче»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа и полузащитник Тони Кроос не сыграют в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Бельгийский вратарь восстанавливается после повреждения подколенного сухожилия. Немецкий хавбек чувствует мышечный дискомфорт после матча 20-го тура ла лиги против «Мальорки» (0:1).

«Куртуа сегодня приступил к тренировкам, и завтра он не сыграет. Думаю, он сможет вернуться к матчу с «Осасуной». Милитао снова в строю, Лукас Васкес тоже. Кроос не сыграет», — заявил специалист на пресс-конференции.

Матч 21-го тура ла лиги «Реал» — «Эльче» пройдет завтра, 15 февраля, начало — 23.00 мск.