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Испания

Сегодня, 10:32

Зидан: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о работе в топ-клубах.

«Вы знаете, как это бывает: чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке. И тебе приходится с этим справляться. Мне нравилось это делать, потому что у меня есть прошлое, и ребята уважают это. И если между тобой и игроками возникнет химия, и если им понравится то, что ты хочешь донести — тем лучше. Мне всегда нравилась игра. Мне всегда нравилось играть. Я всегда тренировал ребят с мячом, они не просто бегали по полю. Да, бегать важно, но с мячом. Им это нравится. То, что я делал как тренер, — это то, что мне нравилось делать, когда я был игроком. Мне нужен мяч, чтобы можно было заняться общим делом, повеселиться», — приводит слова экс- главного тренера «Реала» OneFootball.

Зидан в качестве наставника мадридского клуба дважды выигрывал чемпионат Испании, трехкратный обладатель Лиги чемпионов, двукратный победитель Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Зинедин Зидан
Футбол
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