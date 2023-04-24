«Барселона» убила серию «Атлетико» и надежды «Реала», «МЮ» и Де Хеа исправились после еврокубкового унижения, Жиго успешнее Ловрена

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: черный день «Тоттенхэма»

Возможно, ключевой матч в борьбе за четвертую путевку в Лигу чемпионов мог сложиться как угодно. Но только не так, как случилось на самом деле. По крайней мере, никто не предполагал, что «Тоттенхэм» будет растоптан и унижен в экспресс-режиме. 1:0 на второй минуте, 3:0 на девятой, 5:0 на 21-й... Игрок ротации Мерфи забил на этом отрезке вдвое больше, чем за предыдущую часть сезона. Что это вообще было?

Даже статистики с трудом успевали за развитием событий, но находили удивительные факты. Например, о том, что прошлый раз «шпоры» пропускали в АПЛ пять раз девять лет назад от того же соперника. Тогда вылетавшие «сороки» решили хлопнуть дверью в заключительном туре (5:1). Только в мае 2016-го лондонцы не имели турнирной мотивации, а сейчас все было иначе. Тем не менее, из шести первых ударов пять закончились взятием ворот, и Кристиан Стеллини отреагировал на случившееся переходом на схему с тремя центральными защитниками.

Если рассуждать цинично, это был шаг, чтоб не стало хуже. Кроме того, в перерыве с игры сняли голкипера Льориса, чтобы поберечь его психику. Единственный «плюс» — если это слово вообще применимо к воскресной игре «Тоттенхэм» — в историю турнира команда не попала. Печальный рекорд по-прежнему за «Уотфордом» который четыре года назад получил пять пробоин от «Манчестер Сити» уже к 18-й минуте. Это, впрочем, слабое утешение, а 24-й гол проводящего лучший за пять лет чемпионат Кейна — точно не про престиж. Тем более, последнее слово все равно осталось за «Ньюкаслом».

«Красные дьяволы», как оказалось, смогли прийти в себя после еврокубкового унижения в Севилье. Даже Де Хеа взял себя в руки. Больше того, если бы не реакция испанца, команда Эрика тен Хага рисковала проститься с кубковыми мечтами в основное время. Чего стоит момент, когда голкипер «МЮ» вытащил убойный удар из-под перекладины.

Хорош был и вратарь «Брайтона» Санчес. На исходе первого дополнительного тайма он отменил очередной гол Рэшфорда, хотя траекторию полета мяча усложнил рикошет от защитника «чаек». С такими стражами ворот серия пенальти была неизбежна, а там полевые игроки отвели душу.

Они безупречно исполнили двенадцать ударов. Тринадцатый (вот и не верь после этого в приметы) смазал запустивший мяч в небеса Марч. Кажется, иначе остановить серию 11-метровых было бы невозможно. У Де Хеа с ними давние проблемы, и как-то он пропустил одиннадцать ударов в финале Лиги Европы против «Вильярреала». Но в данном случае все закончилось в пользу «красных дьяволов».

Они в третий раз в своей истории в рамках одного сезона добрались до финалов обоих кубковых турниров. Кубок лиги «МЮ» уже выиграл, взяв верх над «Ньюкаслом». Теперь же «Уэмбли» примет первое в истории дерби Манчестера в финале Кубка Англии.

Испания: у Симеоне комплекс «Камп Ноу»?

Поскучневшая «Барселона» против яркого «Атлетико» — именно так изначально воспринималась главная игра воскресенья в европейском футболе. При этом в состав сине-гранатовых вернулся Френки де Йонг, а на скамейке встречу начал Педри. Это было серьезное усиление, но главное — каталонцы выглядели по-настоящему злыми и мотивированными. Не безупречными, но и небезнадежными.

Показательный момент — сумасшедший подкат де Йонга в чужой штрафной с последующим ударом, лежа на газоне. Хотя это было не так опасно, как в эпизодах с участием Гризманна. Один удар француза остановила перекладина. Второй — великолепный Тер Штеген. Только за это очков не начисляют, а забила в итоге «Барса».

Рафинья, которого критиковали даже в удачных матчах, здорово зацепился за мяч и покатил его Феррану Торресу. А тот на исполнение пробил между ногами защитника точно под дальнюю штангу. Интересно, что Хави использовал данную пару вингеров 19 раз, и только сейчас связка бразильца и испанца организовала взятие ворот. А то, что было дальше, достойно отдельного хайлайта.

Тема — как губить моменты. Рафинья не забил с полутора метров. Гризманн пяткой послал мяч туда, где находился голкипер. А Левандовски, имея возможность выдать пас на пустые ворота, взял инициативу на себя и промахнулся. За такое часто наказывают, однако проклятие «Камп Ноу», где «матрасники» не побеждают 17 лет, действует. Это самый заколдованный стадион для Диего Симеоне. Беспроигрышная серия «Атлетико» прервалась в четырнадцатом матче, а легкие намеки на чемпионскую интригу умерли. «Барса» по-прежнему опережает «Реал» на 11 очков.

У команды Хави уже десять побед со счетом 1:0. Есть шанс как минимум повторить рекорд ла лиги, установленный «Валенсией» в сезоне-1988/89. Тогда «летучим мышам» 11 раз хватало одного мяча для выигрыша, а позднее аналогичные результаты показали «Атлетико» (2017/18) и «Севилья» (2020/21).

Италия: миланское воскресенье

Кажется, открывавший воскресную часть тура «Интер» понял, что полуфиналист Лиги чемпионов не имеет права показывать такие результаты в национальном первенстве. Все-таки ничья и четыре поражения в пяти последних матчах серии А — настоящая катастрофа. А тут еще и «Ювентусу» — пусть пока и временно — вернули 15 очков. При таких раскладах права на ошибку у откатившихся на шестую позицию «нерадзурри» просто не было, и против «Эмполи» они наконец-то выиграли. Все благодаря снизошедшему на Лукаку вдохновению. Два классных удара бельгийца позволили до матчей конкурентов приблизиться к играющей в понедельник «Роме» и обойти «Милан».

Впрочем, к вечеру «россонери» провели обратную миланскую рокировку. Они, как и земляки, вроде бы ничего особенного не сделали в первом тайме, однако открыли счет до перерыва. Оригинальный розыгрыш углового увенчался голом замкнувшего дальнюю штангу Рафаэла Леау. Когда же «Лечче» по ходу второй половины сумел прибавить, португалец, раскачав финтами защитника, из-под него запустил мяч в дальний угол. После невразумительной первой части сезона и споров вокруг нового контракта Леау набрал такой ход, что уже установил личный рекорд результативности в одном чемпионате и довел число голов до 12. Ну а «Милан» пока сравнялся по очкам с «Ромой», которая даже с меньшим числом сыгранных матчей остается четвертой за счет лучшей разницы мячей.

Германия: «Лейпциг» мимо Лиги чемпионов?

День гонки за местами в Лиге чемпионов начался с подъема «Фрайбурга» на четвертое место. Команда Кристиана Штрайха создала серьезный задел еще в первом тайме, по ходу которого оформивший дубль Грегорич довел число своих голов в бундеслиге до 50. Это шестой подобный случай для австрийских футболистов, и если легендарного Тони Польстера с его 90 точными ударами догнать нереально, то Херцог и его 57 мячей — следующий ориентир для форварда «Фрайбурга».

Но приоритет, естественно, командный результат, а с ним за пять туров до финиша все прекрасно. За это «Фрайбург» должен направить специальную благодарность реанимировавшему «Байер» Хаби Алонсо. Не проигрывающие уже 13 матчей леверкузенцы поймали такой кураж, что за три дня восстановились после выхода в полуфинал Лиги Европы и обыграли «Лейпциг».

Это поражение стоило «быкам» места в четверке. Правда, их положение не назовешь безнадежным, так «Фрайбург» имеет фору всего в два очка. Сложнее догнать замыкающий тройку лидеров «Унион», который завершил программу тура победой в Менхенгладбахе и оторвался от пятого места на четыре балла. Это дает берлинцам право на ошибку.

Франция: лионская драма

После субботнего поражения в Лансе лигочемпионские шансы «Монако» стали приближаться к нулю. Отставание от кроваво-золотых уже пять очков, поэтому монегаскам оставалось надеяться на набравший темп с приходом Лорана Блана «Лион». Эта команда выдала серию побед, взяв верх над «ПСЖ», «Ренном» и «Тулузой», однако «Марсель» создал ей массу проблем.

Неслучайно главной фигурой в составе хозяев стал Антони Лопеш. Даже в случае с голом Дженгиза Юндера добиванию турка предшествовал остановленный вратарем выход Алексиса Санчеса. Подвиг номер два португалец совершил в середине второго тайма, и практически сразу сработала связка лионских ветеранов. Толиссо вырезал диагональ к площади ворот, где эффектно сыграл на опережение забивший свой 20-й гол Ляказетт.

А как Лопеш кончиками пальцев перевел в перекладину удар вырвавшегося на свободное пространство Клосса! Вратарь точно не заслуживал случившейся в компенсированное время драмы с автоголом. Да еще и после рикошетов от трех (!) лионских футболистов. Команда Жиго оказалась удачливее команды Ловрена, а отрыв «Марселя» от «Монако» достиг шести очков.

Статистика дня

0 пенальти и удалений зафиксировано в этом туре ла лиге. Ничего подобного не случалось в Испании с сезона-2015/16.

1-й раз с сезона-2005/06 «Аякс» не выиграл ни одного из четырех матчей голландского чемпионата у соперников по «большой тройке» — «Фейеноорда» и ПСВ.

2 раза в текущем сезоне лиги 1 забивал на 1-й минуте нападающий «Страсбура» Диалло.

4 результативные передачи отдали вратари в текущем сезоне серии А. Еще один пас, и будет повторен рекорд, установленный в чемпионате-2020/21.

9 мячей ударами головой забили в чемпионате Испании футболисты «Мальорки». Они делят лидерство по данному показателю с «Севильей».

12 подряд гостевых побед «Зальцбурга» — новый рекорд австрийского чемпионата. Прошлый — за авторством ЛАСК — продержался три года.

21-й раз вышел в финал Кубка Англии «МЮ», сравнявшись с рекордсменом турнира «Арсеналом».

21 результативный пас отдал полузащитник выигравшего первый этап чемпионата Бельгии «Генка» Трезор. В европейских лигах топ-10 это первый подобный случай после сезона-2019/20, когда отличились баварец Мюллер и еще выступавший в «Барселоне» Месси.

57 очков «Аданы Демирспор» в чемпионате Турции — новый рекорд бывшей команды Дзюбы.