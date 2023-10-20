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Испания

Сегодня, 12:00

Лапорта может стать обвиняемым в «деле Негрейры» и борется с мадридизмом. Но все не так печально — работа Деку стабилизирует «Барселону»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Изучаем текущие проблемы каталонцев и их методы борьбы с кризисом.

Борьба с мадридизмом

Спокойствие и «Барселона» — взаимоисключающие понятия. Вот и сейчас, когда хватало позитивных сигналов о перспективах клуба, случился новый виток в «деле Негрейры». Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал, что выплата 7,7 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре и компании его сына являются единым преступлением. Соответственно, срок давности по данному делу меняется и круг обвиняемых увеличивается. Теперь в их число наряду с бывшими президентами сине-гранатовых Сандро Росселем и Жозепом Бартомеу включен нынешний каталонский босс Жоан Лапорта. Ему хотят вменить в вину выплаты времен первого президентства в период с 2008 по 2010 год.

Впрочем, сам Лапорта сохраняет оптимизм. В интервью Catalunya Radio он подчеркнул, что, будучи юристом, не видит перспектив расследования и наличия в деле спортивной коррупции. По мнению Лапорты, еще неизвестно, дойдет ли дело до судебного разбирательства. Президент выразил уверенность, что «Барселону» оправдают, заодно послав сигнал всем противникам. В том числе «Реалу», что хорошо прогревает атмосферу за неделю с небольшим до первого в сезоне класико.

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«Идет организованная кампания по дестабилизации «Барсы». Жестокая и беспрецедентная кампания. Существует социологический мадридизм, обладающий большой силой. Они боятся, что наш успех может повториться. Нам приходится конкурировать с социологическим мадридизмом. Это не указывает конкретно на Флорентино Переса. В Мадриде есть власть, окруженная политическими средствами. Большинство тех, кто пришел к власти, были выходцами из Мадрида», — заявил Лапорта, добавив, что отношения с Пересом у него правильные, и выразил надежду на приезд президента «Реала» на «Камп Ноу» 28 октября.

Между тем атмосферу накалило решение об удовлетворении апелляции мадридцев по поводу сокращения дисквалификации защитника «Королевского клуба» Начо с трех до двух матчей, что позволит ему сыграть против «Барсы». Пикантность ситуации в том, что один из голосовавших за это решение — Луис Касорла — является болельщиком сливочных более 20 лет. После сообщений об этом он закрыл аккаунт в одной из соцсетей, однако случилось это после публикации в открытом доступе соответствующих скриншотов.

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Бюджет без рычагов

А пока Лапорта демонстрирует уверенность в будущем, и основания для этого действительно есть. Так, за последнее время клубу удалось привлечь почти два десятка инвесторов, и общая ситуация улучшается. «В финансовом плане клуб сейчас в лучшем положении, чем когда мы его приняли. Мы привели в действие рычаги. Представляем бюджет, который стабилизирует наше положение. Мы уже сократили долг — с 1,35 миллиарда евро он снизился до 450 миллионов. По всем направлениям мы получили цифры лучше, чем были заложены в бюджет. В коммерческой сфере — 351 миллион. Мы достигли рекорда в спонсорстве, мерчандайзинге. Мы работаем хорошо, и у нас есть сила эмблемы «Барсы», — заявил президент.

Но все это, естественно, было бы невозможно без непосредственно футбольных успехов и качественной работы спортивного директора Деку. Есть ощущение, что именно он привнес в селекционную работу столь важные в текущей ситуации разумность и спокойствие. Это, конечно, не значит, что предшественник Деку — Матеу Алемани — был плох. Он, например, показал, как эффективно работать на рынке свободных агентов. И еще зарабатывать на этом, как в случае с Кессье, всего через год после подписания проданным за 12 миллионов евро.

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Однако Деку свежим взглядом объективно оценил условия, в которых ему придется работать. Давление правил ФФП и действующего в Испании потолка зарплат — очень серьезное. Недавно на эту тему высказался президент ла лиги Хавьер Тебас, отметивший: «В «Барселоне» знают, что они должны продать, чтобы подписать контракт. Они знают, что из каждых заработанных 100 миллионов можно потратить только 40».

А есть еще и груз обязательств по старым трансферам. Недавно были приведены интересные цифры, согласно которым общая сумма задолженности перед другими клубами составляет 207 миллионов. В течение двенадцати месяцев клубу нужно найти 89 миллионов, чтобы рассчитаться с «Аяксом» (16), «Лидсом» (24), «Манчестер Сити» (13), «Баварией» (10) и «Севильей» (11). На более длительный срок рассчитаны выплаты еще 119 миллионов по долгам перед четверкой упомянутых выше клубов, за исключением «Аякса».

Деку на трибуне
Деку на трибуне (в центре).
Фото Global Look Press

Стратегия-2026

Видя все это, Деку постоянно транслировал в информационное пространство два ключевых принципа. Во-первых, нужно твердо стоять на земле. Во-вторых, не увлекаться бесконечной темой подписания новичков и ценить то, что есть. А имеется, учитывая возраст ряда ключевых исполнителей, многое. Поэтому ради Бальде, с которым недавно подписали новый контракт, следовало расстаться с Жорди Альбой. Наличие в средней линии Гави и Педри позволяло расчистить платежную ведомость, расставшись с Кессье и Нико Гонсалесом.

А замена Бускетса с его космической в эпоху кризиса зарплатой на бюджетного Ориоля Ромеу — вполне себе логичный ход. Добавим сюда еще и умение договариваться с агентами, другими клубами и футболистами, которые ради «Барселоны» готовы идти на финансовые жертвы. Классический пример — аренда Жоау Феликса, в которой ключевую роль сыграл именно Деку. А футболист, заявивший о детской мечте о сине-гранатовой команде, получая часть зарплаты в «Атлетико», согласился на формальный оклад в 400 тысяч евро за сезон. Недавно его существенно увеличили, но на потолке зарплат это никак не сказалось, так как лига ранее сама рассчитала предполагаемый доход португальского форварда и установила потолок в 4 миллиона.

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На сокращение пошел и Жоау Канселу, но понятно, что это не может продолжаться бесконечно. Предел ведь был и у ветеранов во главе с Пике, которые из года в год шли на отсрочку платежей ради заявки новых игроков. Сейчас, когда пространство расчищено, началась работа на будущее. При этом клуб иногда делает исключения, выбирая между финансами и спортивной составляющей в пользу футбола, как в случае с продлением вратаря Тер Штегена.

И это тоже элемент реализация плана развития не только на ближайшее время, но и на период после 2026 года. К этому сроку должны завершиться срок президентства Лапорты и контракт Деку. То есть работа спланирована так, что ее результаты могут продлить правление нынешнего руководства. А если Лапорта проиграет выборы, то его наследник получит финансово стабильный клуб и качественный состав.

Поэтому уже сейчас полным ходом идут переговоры о новом договоре Френки де Йонга, а стратегическим направлением на будущее обозначено продление соглашений с Педри, Гави и Араухо. Дойдет дело и до Ямаля, который только оформил новый контракт до 2026 года с отступными на миллиард евро.

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Что касается ближайшего будущего, то зимних покупок в «Барсе» не будет. Напротив, нужно 25 миллионов евро, чтобы ла лига зарегистрировала новый договор Гави и позволила заявить подписанного еще летом, но пока выступающего за «Атлетику Паранаэнсе» Витора Роке. А четверку новичков, среди которых значатся два крайних защитника, опорный хавбек и игрок атаки, Хави получит в летнее межсезонье.

Это, конечно, сужает тренеру пространство для маневра, но «Реал» именно таким разумным подходом сохранял финансовую стабильность после пандемии. Сейчас же Лапорта, отмечая работу Деку, подчеркивает — нынешний подбор состава помогает экономическому восстановлению клуба. До полного выздоровления, конечно, все еще далеко, и перед следующим сезоном новые сеансы эквилибристики в исполнении менеджмента и финансового блока сине-гранатовых неизбежны. Но очевидно, что масштаб проблем продолжает уменьшаться, и «Барса» на верном пути. Осталось отбиться в «деле Негрейры».

Футбол
ФК Барселона
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