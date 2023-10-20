Лапорта может стать обвиняемым в «деле Негрейры» и борется с мадридизмом. Но все не так печально — работа Деку стабилизирует «Барселону»

Изучаем текущие проблемы каталонцев и их методы борьбы с кризисом.

Борьба с мадридизмом

Спокойствие и «Барселона» — взаимоисключающие понятия. Вот и сейчас, когда хватало позитивных сигналов о перспективах клуба, случился новый виток в «деле Негрейры». Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал, что выплата 7,7 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре и компании его сына являются единым преступлением. Соответственно, срок давности по данному делу меняется и круг обвиняемых увеличивается. Теперь в их число наряду с бывшими президентами сине-гранатовых Сандро Росселем и Жозепом Бартомеу включен нынешний каталонский босс Жоан Лапорта. Ему хотят вменить в вину выплаты времен первого президентства в период с 2008 по 2010 год.

Впрочем, сам Лапорта сохраняет оптимизм. В интервью Catalunya Radio он подчеркнул, что, будучи юристом, не видит перспектив расследования и наличия в деле спортивной коррупции. По мнению Лапорты, еще неизвестно, дойдет ли дело до судебного разбирательства. Президент выразил уверенность, что «Барселону» оправдают, заодно послав сигнал всем противникам. В том числе «Реалу», что хорошо прогревает атмосферу за неделю с небольшим до первого в сезоне класико.

«Идет организованная кампания по дестабилизации «Барсы». Жестокая и беспрецедентная кампания. Существует социологический мадридизм, обладающий большой силой. Они боятся, что наш успех может повториться. Нам приходится конкурировать с социологическим мадридизмом. Это не указывает конкретно на Флорентино Переса. В Мадриде есть власть, окруженная политическими средствами. Большинство тех, кто пришел к власти, были выходцами из Мадрида», — заявил Лапорта, добавив, что отношения с Пересом у него правильные, и выразил надежду на приезд президента «Реала» на «Камп Ноу» 28 октября.

Между тем атмосферу накалило решение об удовлетворении апелляции мадридцев по поводу сокращения дисквалификации защитника «Королевского клуба» Начо с трех до двух матчей, что позволит ему сыграть против «Барсы». Пикантность ситуации в том, что один из голосовавших за это решение — Луис Касорла — является болельщиком сливочных более 20 лет. После сообщений об этом он закрыл аккаунт в одной из соцсетей, однако случилось это после публикации в открытом доступе соответствующих скриншотов.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Бюджет без рычагов

А пока Лапорта демонстрирует уверенность в будущем, и основания для этого действительно есть. Так, за последнее время клубу удалось привлечь почти два десятка инвесторов, и общая ситуация улучшается. «В финансовом плане клуб сейчас в лучшем положении, чем когда мы его приняли. Мы привели в действие рычаги. Представляем бюджет, который стабилизирует наше положение. Мы уже сократили долг — с 1,35 миллиарда евро он снизился до 450 миллионов. По всем направлениям мы получили цифры лучше, чем были заложены в бюджет. В коммерческой сфере — 351 миллион. Мы достигли рекорда в спонсорстве, мерчандайзинге. Мы работаем хорошо, и у нас есть сила эмблемы «Барсы», — заявил президент.

Но все это, естественно, было бы невозможно без непосредственно футбольных успехов и качественной работы спортивного директора Деку. Есть ощущение, что именно он привнес в селекционную работу столь важные в текущей ситуации разумность и спокойствие. Это, конечно, не значит, что предшественник Деку — Матеу Алемани — был плох. Он, например, показал, как эффективно работать на рынке свободных агентов. И еще зарабатывать на этом, как в случае с Кессье, всего через год после подписания проданным за 12 миллионов евро.

Однако Деку свежим взглядом объективно оценил условия, в которых ему придется работать. Давление правил ФФП и действующего в Испании потолка зарплат — очень серьезное. Недавно на эту тему высказался президент ла лиги Хавьер Тебас, отметивший: «В «Барселоне» знают, что они должны продать, чтобы подписать контракт. Они знают, что из каждых заработанных 100 миллионов можно потратить только 40».

А есть еще и груз обязательств по старым трансферам. Недавно были приведены интересные цифры, согласно которым общая сумма задолженности перед другими клубами составляет 207 миллионов. В течение двенадцати месяцев клубу нужно найти 89 миллионов, чтобы рассчитаться с «Аяксом» (16), «Лидсом» (24), «Манчестер Сити» (13), «Баварией» (10) и «Севильей» (11). На более длительный срок рассчитаны выплаты еще 119 миллионов по долгам перед четверкой упомянутых выше клубов, за исключением «Аякса».

Деку на трибуне (в центре). Фото Global Look Press

Стратегия-2026

Видя все это, Деку постоянно транслировал в информационное пространство два ключевых принципа. Во-первых, нужно твердо стоять на земле. Во-вторых, не увлекаться бесконечной темой подписания новичков и ценить то, что есть. А имеется, учитывая возраст ряда ключевых исполнителей, многое. Поэтому ради Бальде, с которым недавно подписали новый контракт, следовало расстаться с Жорди Альбой. Наличие в средней линии Гави и Педри позволяло расчистить платежную ведомость, расставшись с Кессье и Нико Гонсалесом.

А замена Бускетса с его космической в эпоху кризиса зарплатой на бюджетного Ориоля Ромеу — вполне себе логичный ход. Добавим сюда еще и умение договариваться с агентами, другими клубами и футболистами, которые ради «Барселоны» готовы идти на финансовые жертвы. Классический пример — аренда Жоау Феликса, в которой ключевую роль сыграл именно Деку. А футболист, заявивший о детской мечте о сине-гранатовой команде, получая часть зарплаты в «Атлетико», согласился на формальный оклад в 400 тысяч евро за сезон. Недавно его существенно увеличили, но на потолке зарплат это никак не сказалось, так как лига ранее сама рассчитала предполагаемый доход португальского форварда и установила потолок в 4 миллиона.

На сокращение пошел и Жоау Канселу, но понятно, что это не может продолжаться бесконечно. Предел ведь был и у ветеранов во главе с Пике, которые из года в год шли на отсрочку платежей ради заявки новых игроков. Сейчас, когда пространство расчищено, началась работа на будущее. При этом клуб иногда делает исключения, выбирая между финансами и спортивной составляющей в пользу футбола, как в случае с продлением вратаря Тер Штегена.

И это тоже элемент реализация плана развития не только на ближайшее время, но и на период после 2026 года. К этому сроку должны завершиться срок президентства Лапорты и контракт Деку. То есть работа спланирована так, что ее результаты могут продлить правление нынешнего руководства. А если Лапорта проиграет выборы, то его наследник получит финансово стабильный клуб и качественный состав.

Поэтому уже сейчас полным ходом идут переговоры о новом договоре Френки де Йонга, а стратегическим направлением на будущее обозначено продление соглашений с Педри, Гави и Араухо. Дойдет дело и до Ямаля, который только оформил новый контракт до 2026 года с отступными на миллиард евро.

Что касается ближайшего будущего, то зимних покупок в «Барсе» не будет. Напротив, нужно 25 миллионов евро, чтобы ла лига зарегистрировала новый договор Гави и позволила заявить подписанного еще летом, но пока выступающего за «Атлетику Паранаэнсе» Витора Роке. А четверку новичков, среди которых значатся два крайних защитника, опорный хавбек и игрок атаки, Хави получит в летнее межсезонье.

Это, конечно, сужает тренеру пространство для маневра, но «Реал» именно таким разумным подходом сохранял финансовую стабильность после пандемии. Сейчас же Лапорта, отмечая работу Деку, подчеркивает — нынешний подбор состава помогает экономическому восстановлению клуба. До полного выздоровления, конечно, все еще далеко, и перед следующим сезоном новые сеансы эквилибристики в исполнении менеджмента и финансового блока сине-гранатовых неизбежны. Но очевидно, что масштаб проблем продолжает уменьшаться, и «Барса» на верном пути. Осталось отбиться в «деле Негрейры».