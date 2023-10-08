Захарян восстановился после болезни и вышел на матч с «Атлетико». У Арсена формальная предголевая передача

Дела налаживаются.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе, но с тех пор о нем почти ничего не было слышно — адаптация, отсутствие из-за болезни. Хотя в последнее время, кажется, дела у нашего легионера идут на поправку — пусть поводы для грусти тоже имелись.

Захаряна не закрыли в запасе. Он играл всегда, когда мог

С 19 августа прошло уже почти два месяца, а о подвигах российского полузащитника в Испании пока не слышно. Может показаться, что он в глухом запасе, но это не совсем так. Захарян дебютировал в новом кдубе уже через неделю после подписания контракта (в матче с «Лас-Пальмасом», 0:0), а потом вышел еще в двух играх подряд, в том числе против «Реала». Да, отыграл немного (9 минут — против сливочных, 11 — против «Гранады»), зато без перерывов.

Потом Арсен пропустил три матча. Но дело было не в игровых проблемах — он заболел коронавирусом. Сначала Захарян лечился, затем набирал форму. Вылечился он, судя по всему, быстро — 29 сентября пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что он тренировался в общей группе. Пропустив матч против «Хетафе» 24 сентября, уже 3 октября Арсен оказался в запасе в игре против «Зальцбурга».

Единственное, с чем пока капитально не везет, — Лига чемпионов. Дебют Захаряна в турнире откладывался уже дважды: и на «Интер», и на «Зальцбург» он был в заявке, но так и не сыграл. Впрочем, теперь шансов должно быть больше.

Матч против «Атлетико» — почти прорыв для Арсена

8 октября «Реал Сосьедад» играл с «Атлетико», и пусть бело-голубые проиграли (1:2), для Захаряна матч получился запоминающимся. Во-первых, он сыграл рекордное количество минут за испанский клуб в одной встрече — их получилось 25 (появился по ходу игры со скамейки). Во-вторых, он был весьма неплох на поле — нанес удар (пусть и сильно мимо), не выпадал из игры и, самое главное, отдал предголевую передачу, отправив в забег Фернандеса. Пусть и весьма условную.

SofaScore оценила выступление Захаряна в 6,7 — далеко не худший результат среди игроков «Сосьедада», а среди пятерых вышедших на замену и вовсе второй. Так что пока дела Арсена идут стабильно и по восходящей — уже в ближайшее время можно ожидать и больше минут на поле, и дебют в Лиге чемпионов.