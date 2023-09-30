«Барселона» разругалась с «Севильей» из-за «дела Негрейры». Но автогол Серхио Рамоса вывел каталонцев на первое место

Сине-гранатовые одержали непростую победу над «Севильей».

«Барселона» играет после скандала! Хотя восклицательный знак тут, определенно, лишний. В последние годы с сине-гранатовыми столько всего случилось, что фраза выглядит шаблонной, а скандал — перманентное состояние клуба. «На следующей неделе будет еще одна новость, через 15 дней другая. Так же через месяц», — реакция Хави на очередной виток напряжения почти обыденная.

Можно даже сказать, что это расширенная версия карпинского «Ну и?». После открытия «дела Негрейры» сине-гранатовым грозят небесными карами уже не в первый раз. Ссылка во второй дивизион, отлучение от еврокубков, банкротство — этот набор возможных наказаний за работу с судьями всплывает постоянно. Только в деле масса юридических нюансов и основанных на предположениях обвинений, поэтому впереди и судебные заседания, и апелляции в более высоких инстанциях.

29 сентября. «Барселона» — «Севилья» — 1:0. Фото Reuters

Процесс это не быстрый, а пока жизнь продолжается, и, по ощущениям, в клубе уже научились абстрагироваться от всего, что в данный конкретный момент не имеет прямого влияния непосредственно на футбол. Таких, как случившаяся в день матча взаимная пикировка и разрыв всех отношений с «Севильей» вслед за заявлениями андалусийцев по «делу Негрейры». После аналогичного разлада с «Реалом» перед класико — это вообще мелочь.

Вот травма Френки де Йонга, с которым во время лечения ведут переговоры о новом контракте, — это текущая проблема, и ликвидацией ее последствий занят Хави. Против «Севильи» был выбран отчасти радикальный вариант в виде ультра-атакующей версии состава. В нем одновременно нашлось место как Ямалю, так и Рафинье, который располагался в тройке центральных полузащитников. При этом периодически бразилец смещался на фланг, пытаясь растянуть оборону соперника, а Ямаль в этот момент уходил в зону инсайда.

Подобные маневры, а также включения Жоау Канселу позволяли, во-первых, создавать численное преимущество справа, а, во-вторых, стягивая туда севильских защитников, давать пространство Жоау Феликсу левее ворот. Именно так португальца вывели на первый в матче удар, а потом бросили в прорыв, завершившийся попыткой вырезать мяч на Левандовски. Когда же Феликс резко ушел в центр, его удар из убойной позиции пришелся в перекладину.

Это, впрочем, не означает, что все было идеально. Напротив, любые эксперименты — это не только эффект неожиданности, но и собственная хрупкость и уязвимость. Например, «Севилья» в какой-то момент за счет активности Лукебакио начала методично давить на своем левом фланге атаки. Да и крутой момент гости нашли, однако Гави удалось грудью остановить удар Окампоса.

Вдобавок ко всему «Барса» даже толком не сумела обкатать новые сочетания. На 34-й минуте, когда наконец-то прошел заброс за спину освистываемому трибунами Серхио Рамосу, травмировался Рафинья. Правда, выход Фермина Лопеса — несмотря на молодость и минимальный опыт джокера — в какой-то степени сбалансировал игру. Все-таки, это профильный центральный полузащитник. К тому же он почти сразу мог забить, испортив классный пас Ямаля слишком слабым ударом.

Только пользы от Фермина оказалось несоизмеримо больше. Он стал важной фигурой во втором тайме, по ходу которого «Севилью» заставили слишком прижаться к своим воротам. Давление было постоянным, и, в конце концов, принесло результат. Причем, имея куда более перспективные моменты, «Барса» забила в совсем не очевидной ситуации. Зато какой получился сюжет! 16-летний Ямаль, головой сбросив мяч в центр, заставил Рамоса поразить собственные ворота.

29 сентября. «Барселона» — «Севилья» — 1:0. Ламин Ямаль. Фото Reuters

Раньше в таких ситуациях Серхио невольно помогал родному клубу, дважды в качестве игрока «Реала» отметившись автоголами в играх против «Севильи». Сейчас все перевернулось. Неизменным остается одно — «Барса» не проигрывает андалусийцам в ла лиге на протяжении 16 матчей (+12=4) уже восемь лет. А главное — сине-гранатовые на первом месте и ждут, чем закончится субботняя битва «Жироны» и «Реала».