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Испания

Сегодня, 16:00

Жоау Феликс наконец-то нашел свою команду. Детская мечта о «Барселоне» спасает карьеру португальского таланта

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист Жоау Феликс
Жоау Феликс.
Фото AFP
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Один из самых ярких игроков стартового отрезка испанского чемпионата.

Просчитанный бунт

Есть футболисты, чей удивительный талант так и не раскрывается в полной мере. Как, например, Пауло Дибала, который в силу своей позиции был обречен в сборной Аргентины на вторые, а то и третьи роли. В тени — пусть это и тень самого Лионеля Месси — себя не покажешь. Да и в «Ювентусе», когда, казалось, пришло время становиться примой, случился трансфер забравшего себе все внимание Криштиану Роналду. А в итоге к 30 годам — пусть тебя и одаривает комплиментами Жозе Моуринью — ты играешь всего лишь в «Роме». Не самом последнем клубе, но ведь ясно, что талант, которым наградила природа Дибалу, заслуживал большего.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

До недавнего времени казалось, что по тому же пути рискует пойти и Жоау Феликс. Так ярко и свежо ворвавшийся в большой футбол португалец большую часть своей карьеры был словно зажат в тиски. На него давили то 125 миллионов евро, которые заплатил за его трансфер «Атлетико», то жесткие и ограничивавшие свободу творчества требования Диего Симеоне, то общий кризис и перестановки в тренерском штабе «Челси». Феликс был в восторге от идей, уровня свободы и общения с Грэмом Поттером, а потом оказался в руках не нуждавшегося в игроке его амплуа Фрэнка Лэмпарда.

Жоау Феликс. Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»

Есть ощущение, что лондонский провал стал точкой кипения. А когда пришло понимание, что нужно снова возвращаться к Симеоне, отношения с которым были давно и безнадежно испорчены, крышку котла сорвало и случился бунт. Только не бессмысленный и беспощадный, а тонко выверенный, просчитанный и уже обкатанный всесильным Жорже Мендешем на Криштиану Роналду.

Один и тот же агент с обширными связями. Не санкционированный клубом поход на интервью к известному журналисту. Откровения, по ходу которых сжигались мосты, не оставлявшие иного сценария, кроме как продажи или аренды футболиста. Таких совпадений просто не бывает! И это выкручивание клубу рук, бесспорно, лишает историю Феликса изрядной доли романтизма. Португальца не поняли многие.

Футболист Жоау Феликс
Фото Global Look Press

Не его команда

«Он никогда не мог понять, что такое «Атлетико» и что это за коллектив. Меня больше не было в той раздевалке, и никто из товарищей по команде ничего мне о нем не рассказал. Я тоже не спрашивал. Но он так и не смог адаптироваться к тому, что требовал клуб. В мое время мы пытались пробиться с пониманием, что команда превыше любой индивидуальности. А мне со стороны казалось, что в его случае все было не так, что он больше думал о себе, чем о команде», — признался легендарный капитан «Атлетико» Диего Годин, призвав не торопиться с выводами об игре Феликса в «Барселоне» после пары ярких матчей.

Все это — реакция на почти волшебное преображение Жоау в каталонском клубе. В Испании многие задаются вопросом: почему он не мог играть на этом же уровне в Мадриде? И, что интересно, риторика из стана «Атлетико» стала более мягкой. Например, Альваро Мората не исключил, что португалец еще вернется и станет таким же ярким уже в красно-белой форме, и сказал, что это футболист, отличающийся от большинства игроком. А президент «матрасников» Энрике Сересо и вовсе был настроен к игроку комплиментарно.

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«Я всегда говорил, что Феликс — фантастический игрок, и он показывает это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И тем не менее он отличный игрок в «Барселоне», и здесь он тоже был им. Это не причиняет мне боли. С нами это не сработало, Жоау не раскрыл все, что у него было внутри. Он перешел в «Челси» и тоже не вынес этого наружу. И теперь в «Барселоне» демонстрирует это. Великие игроки всегда в конечном итоге это демонстрируют. Феликс — наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и думать, что, если он здоров, это хорошо для нас», — заявил босс красно-белых.

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А ведь в истории с арендой, которая при идеальном для Феликса сценарии должна будущим летом завершиться выкупом игрока ориентировочно за 80 миллионов евро, все было не так просто. Вопрос решался «на флажке», но игрок изначально был к этому готов и ждал, пока «Барса» решит проблемы с потолком зарплат и договорится с мадридским клубом. Там Феликс был словно отрезанный ломоть, пролетев с командой 33 тысячи километров во время предсезонного турне и не сыграв при этом ни минуты.

Футболист Жоау Феликс
Фото Reuters

Жертвы ради мечты

Тем сильнее впечатление от игры португальца в сине-гранатовой футболке. В первых пяти матчах у него набралось 3 гола и 2 передачи. Могло быть и больше, если бы не штанга и сумасшедший сейв вратаря в игре с «Мальоркой» (2:2). Это, впрочем, не отменяет всеобщего восторга и даже сравнений с Микаэлем Лаудрупом, который в свое время немного зачах в «Ювентусе», а потом преобразился в «Барсе» и провел пять ярчайших сезонов на «Камп Ноу».

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Так что Хави — если проводить параллели с историей датской легенды — сейчас выступает в роли Йохана Кройфа. О роли тренера в недавнем интервью Mundo Deportivo говорили и сам Феликс, заметив: «Он с первого дня говорил мне: нужно играть, чтобы получать удовольствие, играть с радостью и вкладывать это в свой футбол. Конечно, он задает мне тактические вопросы, но, прежде всего, мне это нравится, я получаю удовольствие, и это то, что я пытаюсь делать».

Не слишком ли простое объяснение? Только на первый взгляд, потому что в этой истории действительно велика эмоциональная составляющая. Феликс ведь не рассказывает, что он белый и пушистый, признавая, что не смог адаптироваться к идеям Симеоне. Ну а «Барса» была детской мечтой и дала игроку то, о чем он мечта — свободу творчества, подчиненную при этом тактическим идеям Хави.

И ради этого футболист пошел на определенные жертвы в финансовом плане. Хотя здесь Феликс не уникален, ведь за символические деньги на «Камп Ноу» играли Дани Алвес с Обамеянгом. Но все равно — это та самая романтика, за которую мы любим футбол. «Мне пришлось приложить усилия, чтобы снова получать удовольствие от игры», — говорит Феликс. А спортивный директор каталонцев Деку, развивая тему, добавляет: «Важно, что он счастлив и многое дает команде».

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Сейчас есть четкое ощущение, что Феликс после нескольких лет творческих метаний наконец-то нашел команду, где его талант может раскрыться в полной мере. «Для меня будущее зависит от того, как закончится сезон. После этого «Барселона» должна вести переговоры с «Атлетико», и от «Атлетико» зависит, захотят ли они упростить ситуацию или нет. Но это бизнес-вещи, в которые я не вмешиваюсь. Я делаю свою работу на поле, стараюсь сделать все возможное, чтобы в конце концов меня захотели подписать», — говорит Феликс о дальнейших перспективах. Его детская мечта сбылась, и хочется, чтобы последовало продолжение.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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