Жоау Феликс наконец-то нашел свою команду. Детская мечта о «Барселоне» спасает карьеру португальского таланта

Один из самых ярких игроков стартового отрезка испанского чемпионата.

Просчитанный бунт

Есть футболисты, чей удивительный талант так и не раскрывается в полной мере. Как, например, Пауло Дибала, который в силу своей позиции был обречен в сборной Аргентины на вторые, а то и третьи роли. В тени — пусть это и тень самого Лионеля Месси — себя не покажешь. Да и в «Ювентусе», когда, казалось, пришло время становиться примой, случился трансфер забравшего себе все внимание Криштиану Роналду. А в итоге к 30 годам — пусть тебя и одаривает комплиментами Жозе Моуринью — ты играешь всего лишь в «Роме». Не самом последнем клубе, но ведь ясно, что талант, которым наградила природа Дибалу, заслуживал большего.

До недавнего времени казалось, что по тому же пути рискует пойти и Жоау Феликс. Так ярко и свежо ворвавшийся в большой футбол португалец большую часть своей карьеры был словно зажат в тиски. На него давили то 125 миллионов евро, которые заплатил за его трансфер «Атлетико», то жесткие и ограничивавшие свободу творчества требования Диего Симеоне, то общий кризис и перестановки в тренерском штабе «Челси». Феликс был в восторге от идей, уровня свободы и общения с Грэмом Поттером, а потом оказался в руках не нуждавшегося в игроке его амплуа Фрэнка Лэмпарда.

Есть ощущение, что лондонский провал стал точкой кипения. А когда пришло понимание, что нужно снова возвращаться к Симеоне, отношения с которым были давно и безнадежно испорчены, крышку котла сорвало и случился бунт. Только не бессмысленный и беспощадный, а тонко выверенный, просчитанный и уже обкатанный всесильным Жорже Мендешем на Криштиану Роналду.

Один и тот же агент с обширными связями. Не санкционированный клубом поход на интервью к известному журналисту. Откровения, по ходу которых сжигались мосты, не оставлявшие иного сценария, кроме как продажи или аренды футболиста. Таких совпадений просто не бывает! И это выкручивание клубу рук, бесспорно, лишает историю Феликса изрядной доли романтизма. Португальца не поняли многие.

Фото Global Look Press

Не его команда

«Он никогда не мог понять, что такое «Атлетико» и что это за коллектив. Меня больше не было в той раздевалке, и никто из товарищей по команде ничего мне о нем не рассказал. Я тоже не спрашивал. Но он так и не смог адаптироваться к тому, что требовал клуб. В мое время мы пытались пробиться с пониманием, что команда превыше любой индивидуальности. А мне со стороны казалось, что в его случае все было не так, что он больше думал о себе, чем о команде», — признался легендарный капитан «Атлетико» Диего Годин, призвав не торопиться с выводами об игре Феликса в «Барселоне» после пары ярких матчей.

Все это — реакция на почти волшебное преображение Жоау в каталонском клубе. В Испании многие задаются вопросом: почему он не мог играть на этом же уровне в Мадриде? И, что интересно, риторика из стана «Атлетико» стала более мягкой. Например, Альваро Мората не исключил, что португалец еще вернется и станет таким же ярким уже в красно-белой форме, и сказал, что это футболист, отличающийся от большинства игроком. А президент «матрасников» Энрике Сересо и вовсе был настроен к игроку комплиментарно.

«Я всегда говорил, что Феликс — фантастический игрок, и он показывает это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И тем не менее он отличный игрок в «Барселоне», и здесь он тоже был им. Это не причиняет мне боли. С нами это не сработало, Жоау не раскрыл все, что у него было внутри. Он перешел в «Челси» и тоже не вынес этого наружу. И теперь в «Барселоне» демонстрирует это. Великие игроки всегда в конечном итоге это демонстрируют. Феликс — наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и думать, что, если он здоров, это хорошо для нас», — заявил босс красно-белых.

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А ведь в истории с арендой, которая при идеальном для Феликса сценарии должна будущим летом завершиться выкупом игрока ориентировочно за 80 миллионов евро, все было не так просто. Вопрос решался «на флажке», но игрок изначально был к этому готов и ждал, пока «Барса» решит проблемы с потолком зарплат и договорится с мадридским клубом. Там Феликс был словно отрезанный ломоть, пролетев с командой 33 тысячи километров во время предсезонного турне и не сыграв при этом ни минуты.

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Жертвы ради мечты

Тем сильнее впечатление от игры португальца в сине-гранатовой футболке. В первых пяти матчах у него набралось 3 гола и 2 передачи. Могло быть и больше, если бы не штанга и сумасшедший сейв вратаря в игре с «Мальоркой» (2:2). Это, впрочем, не отменяет всеобщего восторга и даже сравнений с Микаэлем Лаудрупом, который в свое время немного зачах в «Ювентусе», а потом преобразился в «Барсе» и провел пять ярчайших сезонов на «Камп Ноу».

Так что Хави — если проводить параллели с историей датской легенды — сейчас выступает в роли Йохана Кройфа. О роли тренера в недавнем интервью Mundo Deportivo говорили и сам Феликс, заметив: «Он с первого дня говорил мне: нужно играть, чтобы получать удовольствие, играть с радостью и вкладывать это в свой футбол. Конечно, он задает мне тактические вопросы, но, прежде всего, мне это нравится, я получаю удовольствие, и это то, что я пытаюсь делать».

Не слишком ли простое объяснение? Только на первый взгляд, потому что в этой истории действительно велика эмоциональная составляющая. Феликс ведь не рассказывает, что он белый и пушистый, признавая, что не смог адаптироваться к идеям Симеоне. Ну а «Барса» была детской мечтой и дала игроку то, о чем он мечта — свободу творчества, подчиненную при этом тактическим идеям Хави.

И ради этого футболист пошел на определенные жертвы в финансовом плане. Хотя здесь Феликс не уникален, ведь за символические деньги на «Камп Ноу» играли Дани Алвес с Обамеянгом. Но все равно — это та самая романтика, за которую мы любим футбол. «Мне пришлось приложить усилия, чтобы снова получать удовольствие от игры», — говорит Феликс. А спортивный директор каталонцев Деку, развивая тему, добавляет: «Важно, что он счастлив и многое дает команде».

Сейчас есть четкое ощущение, что Феликс после нескольких лет творческих метаний наконец-то нашел команду, где его талант может раскрыться в полной мере. «Для меня будущее зависит от того, как закончится сезон. После этого «Барселона» должна вести переговоры с «Атлетико», и от «Атлетико» зависит, захотят ли они упростить ситуацию или нет. Но это бизнес-вещи, в которые я не вмешиваюсь. Я делаю свою работу на поле, стараюсь сделать все возможное, чтобы в конце концов меня захотели подписать», — говорит Феликс о дальнейших перспективах. Его детская мечта сбылась, и хочется, чтобы последовало продолжение.