Дерзкая команда из Каталонии взбодрила чемпионат Испании и борется за первое место. И речь не про «Барселону»

Сегодня проверку «Жироне» устроит «Реал».

Главная сенсация старта сезона в Испании — каталонская «Жирона». Коллектив Мичела Санчеса идет на втором месте после семи туров, имея в запасе матч с мадридским «Реалом». Впереди только «Барселона», которая в восьмом туре уже расправилась с «Севильей» (1:0).

После ничейного результата на старте с «Реал Сосьедадом» «Жирона» начала свою победную серию — на данный момент она насчитывает уже шесть матчей. В том числе на выезде были обыграны «Севилья» и «Вильярреал» — согласитесь, не самые слабые соперники.

Если взглянуть на ситуацию с холодной головой, то «Жирона» перебрала очков в равных матчах не без доли везения. Однако 18 голов за семь туров — более чем хороший результат для скромного клуба, еще в 2022-м игравшего в сегунде.

«Это какой-то анекдот?» — с улыбкой отвечает тренер Мичел Санчес, когда «Жироне» пророчат повторение сказки «Лестера».

Впереди у команды Санчеса первая настоящая проверка — встреча с мадридским «Реалом». В случае сенсационного результата «Жирона» уйдет на международный перерыв лидером ла лиги. Самое время рассказать о дерзкой команде из Каталонии, которая еще в прошлом сезоне болталась в середине таблицы, а сейчас удивляет Испанию.

Мичел Санчес — тренер, который вывел команду в элитный дивизион

Большая заслуга в прогрессе «Жироны» принадлежит Мичелу Санчесу. Испанский тренер возглавил каталонский клуб летом 2021 года. К тому моменту в его послужном списке уже были две команды — «Райо Вальекано» и «Уэска». Оба коллектива он выводил в ла лигу, но в следующих сезонах проваливался и покидал пост.

С «Жироной» произошла похожая история — при нем клуб завоевал путевку в элитный испанский дивизион впервые за три года. Казалось, что сезон-2022/23 пойдет по знакомому для Санчеса сценарию, боссы клуба уже наверняка задумывались об увольнении испанского специалиста: «Жирона» выиграла лишь в двух матчах за первые десять туров и болталась на дне турнирной таблицы. Однако Мичелу удалось взбодрить команду и за этим последовала беспроигрышная серия из семи матчей.

В итоге предыдущий сезон жиронцы закончили в середине турнирной таблицы — на десятом месте. Для скромной команды, только вернувшейся из сегунды, это был настоящий успех.

Мичел Санчес. Фото AFP

Сезон-2023/24: подписание новичков, яркая игра Савио, команда Санчеса действует с позиции силы

К старту нынешнего сезона «Жирона» точечно усилилась на трансферном рынке, а Мичел Санчес продолжил прививать команде атакующий комбинационный стиль.

Жиронцы с первых туров стали играть от себя, а не от соперника, что нехарактерно для типичного середняка. Команда Санчеса любит владеть мячом и играет преимущественно в короткий пас, поджимая соперника к собственной штрафной. Также футболисты активно задействуют фланги — Виктор Цыганков и Савио на двоих уже набрали восемь очков по системе гол+пас. Им на бровке активно помогают крайние защитники — Мигель Гутьеррес и Арнау Мартинес.

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Кстати, игру 19-летнего бразильца Савио стоит отметить отдельно. Предыдущий сезон в голландском ПСВ он провел блекло, сыграв лишь шесть игр. Но после переезда в Испанию буквально расцвел — видно, что футбол Санчеса окрылил бразильского дриблера. Он прекрасен на свободном пространстве, удачно идет в обводки и точно бьет с обеих ног. Смещение с левого фланга в центр нанесения удара — один из его фирменных приемов. Прямо сейчас Савио — лидер испанского чемпионата по продвигающим проходам и обводкам.

«Он наглец. Мне это нравится, — говорит о нем главный тренер «Жироны». — Это удивительный игрок, но его пик еще впереди»

Работа «Жироны» на трансферном рынке — отдельная тема для разговора. Многие из тех, кто пополнил клуб, сразу же стали игроками старта: место в воротах мгновенно занял Пауло Гассанига, в центре защиты уверенно играет пара Дэйли Блинд — Эрик Гарсия, на левом фланге разрывает Савио, в центре полузащиты сверкает Янхель Эррера, а в нападении безальтернативный выбор — Артем Довбик. При этом по сравнению с предыдущим сезоном жиронцы лишились трех важных игроков — Ориоля Ромеу, Валентина Кастельяноса и Сантьяго Буэно.

Благодаря точечным подписаниям Мичел Санчес не только усилил основную обойму, но и получил возможность для ротации. В случае проблем по ходу матча на поле всегда готовы выйти Порту и Стуани — опытные и проверенные футболисты.

«Жирона» здорово разогналась в первых семи турах ла лиги. После спасения от поражения в матче против «Реал Сосьедада» команда Мичела Санчеса показала, что будет действовать с позиции силы. Сначала разгром «Хетафе» (3:0), затем победы в один мяч над «Севильей» (2:1) и «Лас-Пальмасом» (1:0), уверенные виктории над «Гранадой» (4:2) и «Мальоркой» (5:3).

После этого многие думали, что «Вильярреал» спустит каталонский клуб с небес на землю, но «Жирона» буквально уложила на лопатки «желтую субмарину». Да, матч завершился со счетом 2:1, но он не отражает преимущество команды Санчеса. Бело-красные создали десять голевых моментов за 90 минут и нанесли 14 ударов по воротам.

Савио. Фото AFP

А что дальше? Сказка «Жироны» закончится?

Впереди у жиронцев настоящая проверка в лице «Реала», который сейчас идет на третьем месте, отставая на два очка от лидера — «Барселоны».

Злая после поражения в мадридском дерби от «Атлетико» (1:3) команда Карло Анчелотти приедет на «Монтиливи» (домашний стадион «Жироны») за победой. Сливочные могут с легкостью воспользоваться невынужденными ошибками соперника, которых на старте сезона было много. Однако постоянный прессинг и хорошая реализация голевых моментов дают шансы «Жироне» покусать гранда испанского футбола.

Кстати, в случае сенсации в матче с «Реалом» жиронцы вполне могут задержаться в лидерах. Дальше у команды Санчеса скромные «Кадис», «Альмерия», «Сельта», «Осасуна» и «Райо Вальекано». Встреча с «Барселоной» — лишь в декабре.

Текущие результаты «Жироны» точно не говорят нам о невероятном уровне этой команды, но указывают на ее явный прогресс. Провести весь сезон на таком везении не получится, но каталонский клуб имеет достаточно неплохой состав, чтобы закрепиться в верхней части таблицы и впервые в своей истории попасть в еврокубки.

«Не надо, не создавайте лишний ажиотаж. Серьезно говорить о том, что мы попадем в ЛЧ, могут только домохозяйки», — успокаивает всех вокруг главный тренер «Жироны».