Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:00

«Барселону» могут забанить в еврокубках из-за Суперлиги? Обе стороны конфликта предстали в мерзком свете

«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Хави раздает указания игрокам «Барселоны».
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Решение примут уже в феврале 2024-го.

Болельщики «Барселоны» любят повторять, что их любимая команда — больше чем клуб. Собственно, этот лозунг красуется на «Камп Ноу» и является одним из символов каталонского гранда. Но если раньше «mes que un club» отражал уникальную идентичность «блауграны» — патриотизм, преемственность, атакующий стиль, то в последние годы это скорее маркер того, что от других клубов «Барса» и правда отличается, но в худшую сторону.

И черт с ними, со спортивными результатами, хотя отсутствие в плей-офф Лиги чемпионов с 2021 года само по себе показатель и золото в прошлом сезоне ла лиги — это скорее достижение Хави и результат спада «Реала» с «Атлетико». Дело в том, что «Барса» в последние годы примагничивает к себе скандалы — некрасивое расставание с Месси, финансовый крах, странные трансферные решения в условиях кризиса, дело о подкупе судей, в конце концов. На этом фоне перспективная молодая команда Хави отходит на второй план, куда-то ближе к кулисам, а на передке публика лицезреет мутные финансовые операции и скользкую бюрократическую возню. Да что уж там, ради лишних пяти миллионов евро основной состав недавно полетел за океан, чтобы сгонять товарняк с мексиканской «Америкой».

Победители клубного чемпионата мира-2023 &laquo;Манчестер Сити&raquo; и&nbsp;Лиги чемпионов-2022 &laquo;Реал&raquo;. Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна

Неудивительно, что в своем нынешнем состоянии (с долгами и желанием поскорее вернуться в число лучших команд континента) «Барселона» зубами цепляется за проект Суперлиги с обещанным ей миллиардом евро, который позволит закрыть все долги и сделать несколько точечных и качественных приобретений на рынке. Понять руководство и фанатов «Барсы» можно — они желают всего наилучшего в первую очередь любимому клубу. Но со стратегической точки зрения прямо сейчас нарываться на прямое противостояние с ФИФА и УЕФА — очень опасно.

В апреле 2021-го, когда был представлен проект Суперлиги, реакция в футбольном сообществе была резко негативной — фанаты встали на сторону действующих турниров, защищая традиционные футбольные ценности. Тогда бунтовщиков быстро разогнали, пригрозив дисквалификациями и штрафами, но вот сейчас о Суперлиге заговорили вновь в разрезе решения Европейского суда, признавшего блокировку турнира незаконной, и реакция в болельщицкой среде уже не такая однозначная. ФИФА и УЕФА за последние полтора года и правда своей жадностью перекрыли на этом поприще достижения царя Мидаса. Бесконечные расширения турниров и эксплуатация здоровья футболистов (не просто так уже сейчас футболисты так часто ломаются из-за разрыва «крестов») утомили всех — и не только тренеров, но и болельщиков, которые теряют ощущение ценности каждого поединка с участием их команды.

Болельщики протестуют против Суперлиги в 2021 году.
Фото Global Look Press

Но клубы Европы на этот раз не спешат возвращаться в проект Суперлиги — открыто «за» выступили только «Реал», «Наполи» и «Барселона». И если вопросов к финансовому здоровью первых двух клубов нет, то сине-гранатовые просто вручают излюбленный «рычаг» в руки еврочиновникам для оказания давления на самих себя. Спустя несколько дней после новой волны разговоров о Суперлиге и очередного пассажа Жоана Лапорты о монополии ФИФА с УЕФА появилась информация, что «Барсу» могут выкинуть из еврокубков на несколько лет.

Как пишет издание Welt am Sonntag, причина — нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны перекрывать свои расходы доходом. Формально «Барса» объявила о чистой прибыли за трехлетний период (в оценке учитывается именно он) в размере 304 миллионов евро, но дело в том, что по правилам УЕФА учитываются только те деньги, которые относятся непосредственно к футбольному бизнесу. «Барса» же получила 399 миллионов от продажи 15% прав на телетрансляции стороннему ресурсу, и эта сделка вряд ли будет отнесена к футбольным делам. К слову, в 2002-м сине-гранатовые уже платили УЕФА штраф 500 тысяч евро за ошибочную декларацию «прибыли от продажи нематериальных активов за исключением трансферов». То есть проблемы и правда могут быть серьезные.

Хави. «Барселона» в кризисе. Хави под чудовищным давлением, но увольнять его — безумие

Более того, Welt am Sonntag ссылается на источники в УЕФА, которые говорят, что финансовые отчеты «Барселоны» в беспорядке и исключение из еврокубков на два-три года вполне реально. Каталонское медиа Mundo Deportivo писало, что в «Барсе» удивлены тем, что информация появилась спустя несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге, которую клуб открыто поддерживает. И правда, боссов УЕФА можно заподозрить в давлении. Тем более что уже давно известно об аналогичных нарушениях со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити», однако им прямого наказания пока не светит. А вот по «Барсе» решение могут вынести уже в феврале 2024-го.

Доверять ли этой информации? Вопрос спорный, источник не самый достоверный. Плюс известно, что под следствием УЕФА по финансовому фейр-плей находятся еще 10 клубов. Но непонятно, что именно послужило причиной вброса новости по возможной дисквалификации «Барсы» — прихоть издания, решившего набрать просмотров на хайповой теме, или же посыл от чиновников из УЕФА? В любом случае «Барселоне» нужно быть максимально аккуратной и перво-наперво привести свои дела в порядок, а не идти в контры с большими организациями. До нее, в отличие от «Реала», докопаться можно без особого труда.

Проект Суперлиги все еще слишком водянистый, а отстранение от еврокубков лишит и без того финансово проблемный клуб важнейшей статьи доходов. Положительных героев в этой истории нет — личную выгоду ищет каждая сторона. Ну а о репутации все как будто и забыли. Руководству «Барсы» плевать, каким способом привлекать капитал, а УЕФА, судя по всему, не гнушается прямых намеков на то, какие властные ресурсы они могут привлечь для наказания непокорных. Смотрится эта история максимально мерзко.

Футбол
ФК Барселона
УЕФА
13
23
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела Суперлиги
«Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»
Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна
Суперлига: удар по монополии. УЕФА уже никогда не будет прежним
«Пари НН» планирует провести консультации с РФС и РПЛ об участии клуба в Суперлиге
Почему России надо поддержать Суперлигу. Это отличный шанс
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Беда в «Реале»: вслед за Куртуа и Милитао «кресты» порвал Алаба. Анчелотти в шоке и просит усиление