Беда в «Реале»: вслед за Куртуа и Милитао «кресты» порвал Алаба. Анчелотти в шоке и просит усиление

Нынешний сезон — испытание для «королевского клуба».

Вернемся сильнее

Три разрыва крестообразных связок за половину сезона, когда нагрузки и уровень напряжения еще не достигли пика, — так просто не бывает. По крайней мере, никаких аналогий на ум с ходу не приходит. Даже главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с его богатейшей карьерой игрока и тренера в недоумении.

«Нам очень грустно, потому что выбывает еще один игрок. У меня никогда не было трех «крестов» всего за несколько месяцев. Команда должна держаться, как это сделали мы. Мы сделали больше, чем ожидали люди. Но, несмотря на проблемы, команда справляется с этим», — заметил тренер, узнав о диагнозе Давида Алабы.

Австриец травмировался буквально на ровном месте в игре с «Вильярреалом», причем в тот момент он сам в центре поля атаковал Жерара Морено сзади. Примерно так же выглядела ситуация с Эдером Милитао, который отправился на операцию после первого тура испанского первенства. А за два дня до бразильца на тренировке сломался Тибо Куртуа, чье повреждение оказалось самым тяжелым и выбило вратаря на весь сезон.

«Мне очень жаль, но я убежден, что ты знаешь, как найти в себе силы, чтобы вскоре вернуться на поле. Я буду рядом, мой друг», — написал голкипер слова поддержки в адрес Алабы. А Милитао разместил в соцсетях фото, на котором изображены он и его товарищи по несчастью, сопроводив пост записью: «Мы вернемся сильнее».

Травмированный Давид Алаба покидает поле с помощью врачей. Фото Reuters

Чиновники убивают здоровье игроков

Правых и виноватых в этих трех историях никто — по крайней мере пока — не ищет. Разрывы крестообразных связок давно стали бичом современного футбола, и справиться с этим никак не удается. От этого никто не застрахован, а заметить надвигающуюся угрозу не получается. Так что к врачам и физиотерапевтам предъявить претензии сложно. Другое дело, когда речь идет о мышечных повреждениях и рецидивах, но это совсем другая история.

Причину же видят в выпадающих на ведущих футболистов колоссальных нагрузках. Они и без того были внушительными, а после пандемии график стал по-настоящему сумасшедшим. Сначала доигровки остановленных на карантин турниров с играми через три-четыре дня. Потом практически мгновенный старт нового сезона с жесточайшим календарем, когда туры в еврокубках вместо двух недель разделяла одна, а сборные в международных паузах проводили по три матча вместо двух.

Далее был перекроивший весь календарь мирового футбола зимний чемпионат мира в Катаре. Тренеры ведущих клубов бьют в набат, однако футбольным чиновникам нужно больше золота. До угрожающих размеров (48 команд) разрастается мировое первенство. До этого гигантомания перекинулась на континентальные первенства. На очереди — новый формат Лиги чемпионов и порожденный ФИФА монстр в виде клубного чемпионата мира с 32 участниками. Пусть он и будет проводиться раз в четыре года.

Игроки банально не успевают восстанавливаться и сталкиваются с колоссальными физическими и психологическими нагрузками. Впрочем, стоп. Это уже практически вечный спор, и почему подобное происходит, еще до изобретения футбола написал Маркс в своем «Капитале». У нас же речь не о глобальных проблемах, а о конкретной ситуации в отдельно взятом клубе и о том, как «Реал» будет действовать.

Карло Анчелотти. Фото Reuters

«Формула Кепы»

Как только стал известен диагноз Алабы, Анчелотти по горячим следам произнес две вещи. Во-первых, сказал, что у него есть внеплановая опция в виде использования в центре обороны Тшуамени. Примерно так тренер решал проблему на левом фланге обороны, отправляя туда Камавингу. Во-вторых, дон Карло осторожно заметил: «Посмотрим, что мы можем сделать».

Почему осторожно? Да потому что «Реал» уже несколько лет не подписывает игроков в январе и не планировал этого делать нынешней зимой. Однако ситуация с потерей двух центральных защитников — событие экстраординарное, и решения возможны разные. Поэтому испанские СМИ включились в любимую игру по тиражированию слухов. Начали с немыслимых — про Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Антониу Силву из «Бенфики». Дорогих игроков, на которых большой спрос в европейских топ-клубах. Затем вспомнили 18-летнего Лено Йоро из «Лилля», который в воскресенье круто сыграл против Мбаппе. А продолжили Джорджо Скальвини из «Аталанты» и Вильяном Пачо из «Айнтрахта», что более бюджетно, но тоже дорого.

Лено Йоро. Фото AFP

А тратиться Флорентино Перес не собирается. Клуб серьезно вложился в реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и аккумулирует средства на подписание Килиана Мбаппе и Альфонсо Дэйвиса. Как пояснили близкие к клубу инсайдеры, именно позиция левого латераля признана уязвимой, тогда как покупка игрока в центр обороны не планировалась даже в среднесрочной перспективе. Так что реальных вариантов у Анчелотти не так много.

Первый — обойтись внутренними резервами. С основной парой Рюдигер — Начо и запасным вариантом в лице Тшуамени дотянуть до марта, когда вернется в строй Милитао. А также в соответствии с клубной стратегией подтягивать молодых талантов. Правда, Марвел сейчас травмирован. Вдобавок ко всему и у него, и у периодически попадающего в заявку Каррильо совсем нет опыта. А выдергивать из аренды в «Алавесе» Рафу Марина, нарушая все договоренности, в Мадриде якобы не хотят.

Но там понимают, что при нынешней обойме — с травмированными Винисиусом Жуниором, Гюлером и Камавингой — сложно требовать максимального результата на всех фронтах. Поэтому Анчелотти просит игрока, который компенсирует потерю Алабы.

Это может быть как ветеран, так и молодой футболист, но ясно, что рассматривать будут вариант, не требующий больших вложений. Поэтому, пока не называя конкретных фамилий, в «Реале» изучают «формулу Кепы», которого экстренно выдернули из «Челси» на замену Куртуа. То есть речь об аренде игрока крепкого уровня до окончания сезона. Сейчас все на уровне обсуждений, но после рождественской паузы работа может активизироваться. Если, конечно, не победит мнение, что не склонному к скандалам Анчелотти придется спасать ситуацию имеющимися ресурсами.