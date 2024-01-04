К новому контракту с «Реалом» Анчелотти получил выигранный первый круг. «Жирона» не отпустила Мадрид в отрыв

Безумная чемпионская гонка в испанском чемпионате продолжается.

Характер и стандарты

В Англии «Ливерпуль» оторвался от «Арсенала», но чувствует дыхание в спину со стороны умеющего прибавлять во второй части сезона «Манчестер Сити». В Италии «Ювентус» сел на колесо «Интеру». Во Франции «Ницца» с «Монако» пытаются навязать, но скорее обозначают борьбу с «ПСЖ». Словом, все привычно, и даже в Германии — при всем уважении в восхитительному «Байеру» — «Бавария» в роли догоняющей не сильно удивляет.

Подобное случалось и в эпоху тотального доминирования мюнхенцев, тогда как последний титул команда Томаса Тухеля выиграла вопреки логике и благодаря нестабильности долго лидировавшей «Боруссии». Бороться с нынешней «Баварией» можно и нужно, так что самой удивительной в лигах топ-5 выглядит гонка за испанским золотом. Для ла лиги ситуация вполне себе нормальная, но вся изюминка — в действующих лицах.

3 января. Реал — Мальорка — 1:0. Фото Reuters

А если быть совсем точным — в том, кто не дает спокойно спать «Реалу». Это не уже привычно нестабильный «Атлетико», у которого вдруг обнаружился гостевой комплекс (три поражения подряд). И не измученная травмами «Барселона» с ее постчемпионским похмельем и периодическим слухами о возможной отставке Хави, а сенсационная «Жирона», переписавшая все клубные рекорды и не сбавляющая темп в отличие от сдувавшихся до Нового года выскочек прошлых сезонов.

Причем каталонцы настолько стабильны в результатах и качестве игры, что еще непонятно, — кто поддерживает чемпионский ритм? То ли сама «Жирона», то ли «Реал» с его многочисленными кадровыми проблемами. Ответ каждый выберет свой, но секрет мадридских результатов очевиден. У него есть имя и фамилия, и это — Карло Анчелотти. Творить, работать с тем, что есть; не скандалить, требуя новичков, независимо от финансовых показателей клуба — все это в «Королевском клубе» ценят. Поэтому новый контракт итальянского специалиста сроком до 2026 года — самое логичное и разумное решение ставшего с годами более выдержанным Флорентина Переса.

В этом сезоне «Реалу» порой приходится тяжело работать и страдать. Игра с «Мальоркой» — классический пример таких матчей. Он ведь мог пойти совсем по другому сценарию, когда мяч после удара Хауме Кошты проскочил между ногами вынужденно переквалифицировавшегося в защитника Тшуамени и врезался в штангу. К тому же сливочным еще и не везло, как в эпизоде с атакой Родриго и добиванием Браима Диаса. Да, из непростого положения, но в пустые ворота, и тут уже каркас ворот сыграл за гостей.

Только «Реал» Анчелотти — это еще и несгибаемая воля, помноженная на умение выжимать результат даже при статусе «все сложно». В том числе — благодаря стандартам, за работу над которыми Карло хвалил свой штаб. В среду выручили угловой Модрича и классный удар Рюдигера головой. Немца одноклубники на радостях немножко обстучали, а он потом отшучивался, что в следующих играх — когда забьют Беллингем, Диас или получивший после травмы 60 игровых минут Винисиус Жуниор — он придет за ними. У мадридцев точно все в порядке с командной атмосферой (еще одна фишка Анчелотти) и результатом. Первый круг Мадрид завершил на первой строчке.

Футбол из детства

«Жирона», впрочем, не собирается отставать и никого не боится. Ярчайшее гостевое дерби с «Барселоной» (4:2) получилось показательным, а игра с «Атлетико» закрепила усвоенную тогда информацию. Давно ли вы видели, как команда Диего Симеоне получает голевой момент в первой же атаке (промах Добвика), а во второй — гол от Валери? Автор победного мяча в ворота «Барсы» играючи разобрался с Витселем и поразил дальний угол.

А когда в последний раз так безжалостно сжирали прессингом у собственной штрафной профессора Коке?! И пусть Мартин с первой попытки не пробил Облака, добивание Савио вернуло «Жироне» преимущество, которое развил отличивший при стандарте Блинд. «Атлетико» же к перерыву оставил на плаву максимально эффективный и одновременно эффектный (пересмотрите второй гол) Мората. Как ни хвали «Жирону» — игра в обороне не является сильной стороной команды Мичела Санчеса.

Возможно, прежней — прагматичной и злой версии «Атлетико» — пришлось бы чуть проще. Собственно, так в Жироне выиграл в сентябре по-хорошему циничный и заточенный на результат «Реал» (3:0). Тут же Мората упустил два классных шанса на стыке таймов, но с третьей попытки — со второго в матче паса Де Пауля — Альваро все-таки исполнил «трюк со шляпой». Первый в лигах топ-5 с сентября 2017-го, когда форвард в составе «Челси» потрепал оборону «Стока».

Казалось, Мората спас свою нынешнюю команду от поражения, а родному «Реалу», подарил двухочковый отрыв. Только «Жирона» при 3:3 не прогнулась и не сломалась. С давлением «матрасников» справлялась, а вперед лезла с прежним остервенением. Кто-то другой на последних минутах, возможно, был бы осторожнее и аккуратнее. Тут же Мартин полез на троих и буквально забросил мяч в «девятку». И оберегать этот перевес «Жирона» тоже не собиралась. Уругвайский ветеран Стуани бросался в прессинг у чужой штрафной с яростью пытавшегося что-то доказать зеленого новичка, трибуны скандировали «Оле» при каждой точной передаче, а доросший до сборной Бразилии Ян Коуту пускался в центре в дриблинг, нанизывая одного соперника за другим.

Эта команда — настоящее украшение европейского сезона с футболом откуда-то из беззаботного детства с горящими во время дворовых баталий глазами. С такой «Жироной» покой «Реалу» только снится, а другие гранды смотрят каталонским выскочкам в спину.