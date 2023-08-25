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Испания

Сегодня, 16:00

Дебют Захаряна и Кепы в Испании, невероятный Беллингем и единственный топ-матч

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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За чем следить в выходные в Европе.

Сыграет ли Захарян за «Реал Сосьедад»?

Арсен Захарян долго и мучительно перебирался в Европу, но на прошлой неделе все формальности были закрыты — 20-летний полузащитник стал игроком «Реал Сосьедад». Новый клуб так мощно его презентовал (куча постов и видео в соцсетях, пресс-конференция и максимально дружелюбная реакция новых одноклубников), что вряд ли появление россиянина на поле будут откладывать. Арсен тренировался всю неделю и может дебютировать уже сегодня — в матче 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмаса». Ждем Арсена на поле!

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Остановится ли Беллингем?

От Джуда Беллингема, купленного «Реалом» у «Боруссии» за 103 миллиона евро, ожидали многого. И англичанин не подвел — в первых двух турах ла лиги у него три гола и один ассист. Фанаты сливочных уже носят Беллингема на руках, а Карло Анчелотти, по данным испанской прессы, готов менять под полузащитника схему и тактику.

В выходные «Реал» встречается с «Сельтой», и главная загадка встречи — продолжит ли англичанин разрывать ла лигу?

Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Первый матч Доку

«Манчестер Сити» на днях купил Жереми Доку — 21-летнего вингера «Ренна». Бельгиец обошелся команде Пепа Гвардиолы в 60 миллионов евро, при этом Жереми даже не был основным в бывшем клубе. За что отдали такие деньги? За невероятную технику. По статистике, Доку — лучший дриблер современности, и в предпоследней игре за «Ренн» он это подтвердил: забил и выполнил 100% успешных обводок (9).

По продвинутым данным дриблинг бельгийца круче, чем у Винисиуса, Мбаппе и Месси, — есть шанс посмотреть на мастера в куда более конкурентных условиях. 27 августа «Сити» играет с «Шеффилд Юнайтед».

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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» — топ-матч выходных

Этот уик-энд не так богат на яркие события. По сути, главный матч выходных — это «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Обе команды стартовали так себе, после двух туров АПЛ они не входят в топ-4. Правда, «сороки» выдержали напор «Сити» и уступили с минимальным счетом, а вот «Ливерпуль» на старте ничего не смог сделать с «Челси» (по игре и вовсе смотрелся хуже), но затем разобрался с «Брайтоном» (3:1).

Плюс на днях британские медиа сообщили о небольшом разладе — за Мохамедом Салахом пришли из Саудовской Аравии и предложили египтянину стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата. Футболист согласился, но «Ливерпуль» моментально отказался от переговоров. Как это повлияет на атмосферу в раздевалке команды Клоппа, увидим в ближайшее время.

Юрген Клопп и Мохамед Салах.
Фото Reuters

Дебют Кепы

Тибо Куртуа, бессменный вратарь «Реала», выбыл минимум на полгода. И пока его подменял молодой голкипер Лунин, к игре которого у многих уже есть справедливые вопросы. Неудивительно, что Карло Анчелотти в интервью Marca заявил, что против «Сельты» в выходные дебютирует Кепа, арендованный у «Челси».

«Этот клуб — король Лиги чемпионов, решение о переходе сюда было очень простым. Надеюсь остаться в Мадриде и после завершения аренды. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться», — сказал Кепа сразу после подписания контракта с «Реалом».

Приступать к делу нужно прямо сейчас — матч с «Сельтой» уже сегодня вечером. Не пропустите!

Арсен Захарян
Джуд Беллингем
Кепа Аррисабалага
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
11
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
12
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
13
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
20
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
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38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 18:30
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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