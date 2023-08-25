Дебют Захаряна и Кепы в Испании, невероятный Беллингем и единственный топ-матч

За чем следить в выходные в Европе.

Сыграет ли Захарян за «Реал Сосьедад»?

Арсен Захарян долго и мучительно перебирался в Европу, но на прошлой неделе все формальности были закрыты — 20-летний полузащитник стал игроком «Реал Сосьедад». Новый клуб так мощно его презентовал (куча постов и видео в соцсетях, пресс-конференция и максимально дружелюбная реакция новых одноклубников), что вряд ли появление россиянина на поле будут откладывать. Арсен тренировался всю неделю и может дебютировать уже сегодня — в матче 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмаса». Ждем Арсена на поле!

Остановится ли Беллингем?

От Джуда Беллингема, купленного «Реалом» у «Боруссии» за 103 миллиона евро, ожидали многого. И англичанин не подвел — в первых двух турах ла лиги у него три гола и один ассист. Фанаты сливочных уже носят Беллингема на руках, а Карло Анчелотти, по данным испанской прессы, готов менять под полузащитника схему и тактику.

В выходные «Реал» встречается с «Сельтой», и главная загадка встречи — продолжит ли англичанин разрывать ла лигу?

Джуд Беллингем. Фото Reuters

Первый матч Доку

«Манчестер Сити» на днях купил Жереми Доку — 21-летнего вингера «Ренна». Бельгиец обошелся команде Пепа Гвардиолы в 60 миллионов евро, при этом Жереми даже не был основным в бывшем клубе. За что отдали такие деньги? За невероятную технику. По статистике, Доку — лучший дриблер современности, и в предпоследней игре за «Ренн» он это подтвердил: забил и выполнил 100% успешных обводок (9).

По продвинутым данным дриблинг бельгийца круче, чем у Винисиуса, Мбаппе и Месси, — есть шанс посмотреть на мастера в куда более конкурентных условиях. 27 августа «Сити» играет с «Шеффилд Юнайтед».

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» — топ-матч выходных

Этот уик-энд не так богат на яркие события. По сути, главный матч выходных — это «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Обе команды стартовали так себе, после двух туров АПЛ они не входят в топ-4. Правда, «сороки» выдержали напор «Сити» и уступили с минимальным счетом, а вот «Ливерпуль» на старте ничего не смог сделать с «Челси» (по игре и вовсе смотрелся хуже), но затем разобрался с «Брайтоном» (3:1).

Плюс на днях британские медиа сообщили о небольшом разладе — за Мохамедом Салахом пришли из Саудовской Аравии и предложили египтянину стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата. Футболист согласился, но «Ливерпуль» моментально отказался от переговоров. Как это повлияет на атмосферу в раздевалке команды Клоппа, увидим в ближайшее время.

Юрген Клопп и Мохамед Салах. Фото Reuters

Дебют Кепы

Тибо Куртуа, бессменный вратарь «Реала», выбыл минимум на полгода. И пока его подменял молодой голкипер Лунин, к игре которого у многих уже есть справедливые вопросы. Неудивительно, что Карло Анчелотти в интервью Marca заявил, что против «Сельты» в выходные дебютирует Кепа, арендованный у «Челси».

«Этот клуб — король Лиги чемпионов, решение о переходе сюда было очень простым. Надеюсь остаться в Мадриде и после завершения аренды. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться», — сказал Кепа сразу после подписания контракта с «Реалом».

Приступать к делу нужно прямо сейчас — матч с «Сельтой» уже сегодня вечером. Не пропустите!