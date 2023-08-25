Дебют Захаряна и Кепы в Испании, невероятный Беллингем и единственный топ-матч

Сегодня, 16:00
Арсен Захарян долго и мучительно перебирался в Европу, но на прошлой неделе все формальности были закрыты — 20-летний полузащитник стал игроком «Реал Сосьедад». Новый клуб так мощно его презентовал (куча постов и видео в соцсетях, пресс-конференция и максимально дружелюбная реакция новых одноклубников), что вряд ли появление россиянина на поле будут откладывать. Арсен тренировался всю неделю и может дебютировать уже сегодня — в матче 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмаса». Ждем Арсена на поле!
От Джуда Беллингема, купленного «Реалом» у «Боруссии» за 103 миллиона евро, ожидали многого. И англичанин не подвел — в первых двух турах ла лиги у него три гола и один ассист. Фанаты сливочных уже носят Беллингема на руках, а Карло Анчелотти, по данным испанской прессы, готов менять под полузащитника схему и тактику.
В выходные «Реал» встречается с «Сельтой», и главная загадка встречи — продолжит ли англичанин разрывать ла лигу?
«Манчестер Сити» на днях купил Жереми Доку — 21-летнего вингера «Ренна». Бельгиец обошелся команде Пепа Гвардиолы в 60 миллионов евро, при этом Жереми даже не был основным в бывшем клубе. За что отдали такие деньги? За невероятную технику. По статистике, Доку — лучший дриблер современности, и в предпоследней игре за «Ренн» он это подтвердил: забил и выполнил 100% успешных обводок (9).
По продвинутым данным дриблинг бельгийца круче, чем у Винисиуса, Мбаппе и Месси, — есть шанс посмотреть на мастера в куда более конкурентных условиях. 27 августа «Сити» играет с «Шеффилд Юнайтед».
Этот уик-энд не так богат на яркие события. По сути, главный матч выходных — это «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Обе команды стартовали так себе, после двух туров АПЛ они не входят в топ-4. Правда, «сороки» выдержали напор «Сити» и уступили с минимальным счетом, а вот «Ливерпуль» на старте ничего не смог сделать с «Челси» (по игре и вовсе смотрелся хуже), но затем разобрался с «Брайтоном» (3:1).
Плюс на днях британские медиа сообщили о небольшом разладе — за Мохамедом Салахом пришли из Саудовской Аравии и предложили египтянину стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата. Футболист согласился, но «Ливерпуль» моментально отказался от переговоров. Как это повлияет на атмосферу в раздевалке команды Клоппа, увидим в ближайшее время.
Тибо Куртуа, бессменный вратарь «Реала», выбыл минимум на полгода. И пока его подменял молодой голкипер Лунин, к игре которого у многих уже есть справедливые вопросы. Неудивительно, что Карло Анчелотти в интервью Marca заявил, что против «Сельты» в выходные дебютирует Кепа, арендованный у «Челси».
«Этот клуб — король Лиги чемпионов, решение о переходе сюда было очень простым. Надеюсь остаться в Мадриде и после завершения аренды. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться», — сказал Кепа сразу после подписания контракта с «Реалом».
Приступать к делу нужно прямо сейчас — матч с «Сельтой» уже сегодня вечером. Не пропустите!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -