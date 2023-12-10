Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

10 декабря, 23:10

Трагедия в Гранаде. Матч ла лиги остановили из-за смерти болельщика

Матч «Гранада» — «Атлетик» перенесли из-за смерти фаната
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Фанаты покидают трибуны после новостей о трагедии.
Фото AFP
Унаи Симон.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Фаната не удалось спасти.

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» прервали на 18-й минуте (при счете 0:1), когда стало известно, что у одного из фанатов начались проблемы с дыханием и сердцем.

Что произошло?

Из находящихся на поле игроков первым о проблемах со здоровьем у болельщика узнал голкипер гостей Унаи Симон. Он просигнализировал помощнику главного арбитра и настоял на остановке встречи. Фанаты отблагодарили вратаря чужой команды овациями и кричалкой: «Унаи, Унаи». В соцсетях футболист стал настоящим героем, а многочисленные видео с его поступком активно обсуждаются местными жителями.

Унаи Симон.
Фото Global Look Press

Именно испанец попросил клубных врачей прийти на помощь. К тому моменту с человеком уже работали дежурные медики, находившиеся на стадионе. От других фанатов происходящее закрыли простыней. Игроки ждали примерно 20 минут, а затем ушли в подтрибунное помещение.

Состояние болельщика в какой-то момент стабилизировалось, его увезли в больницу, но жизнь спасти не удалось.

Матч решили не доигрывать. Клубы выразили соболезнования

Обе команды согласились сыграть встречу в другой день. Когда диктор объявлял решение о переносе, болельщики встали со своих мест и аплодировали.

По данным испанских журналистов, игра будет продолжена с 18-й минуты после рождественской паузы. Самая вероятная дата — 23 декабря, также возможен перенос на февраль.

«Ла лига и оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье погибшего», — указано в заявлении на сайте «львов».

«От имени клуба мы хотим выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким, а также всем гранадцам», — говорится в сообщении в соцсетях «Гранады».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
0
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Политолог напомнил о давнем отказе Европы от российского газа
Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном
Иосиф Пригожин попал в больницу
Популярное видео
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»