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Испания

Сегодня, 13:30

«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян в матче против «Вильярреала».
Фото Global Look Press
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Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад

Арсен Захарян постепенно адаптируется в Испании — с начала ноября он уже пять раз попал в стартовый состав «Реал Сосьедад», а в матче с «Вильярреалом» наконец отметился первым результативным действием. Российский полузащитник пробил по воротам в конце первого тайма, но партнер Субименди подставил ногу и подкорректировал удар, забив в итоге гол. Арсен же хоть и бил по воротам, но формально записал себе на счет первый результативный пас за новую команду.

As: Захарян был великолепен в игре без мяча, очень полезный игрок

Конечно, испанскую прессу не удивить очередным ассистом, так что комплиментами Захаряна почти никто не осыпал. Большую часть внимания на себя забрал Такэфуса Кубо, сверкавший в игре с «субмариной», а также акция «Сосьедада», посвященная их убитому 25 лет назад болельщику — Айтору Сабалете. Бело-голубые символически включили его в заявку на матч, а игроки старта вышли в футболках с фамилией фаната.

Арсен Захарян с&nbsp;партнерами по &laquo;Реал Сосьедад&raquo; празднует забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Вильярреала&raquo;. У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»

Но свою порцию внимания Захарян все же получил. Так, Marca похвалила удар Арсена, в Diario Sport назвали прессинг российского полузащитника перед третьим голом «смелой вылазкой», но обширнее всех высказались в As.

«Влияние Захаряна начинает проявляться в «Реале». Он отдал свою первую передачу и активно участвовал в коллективной игре команды. Но прежде всего был великолепен в игре без мяча. Очень полезный игрок», — прокомментировали игру Захаряна в испанском издании.

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Арсен показывает нам, чего стоит

Болельщики восхитились игрой Захаряна тоже. Вот лишь некоторые комментарии из соцсетей:

Sergio Orbegozo: «Очень хорошо, Арсен. Ты выглядишь лучше с каждым днем».

Esteban: «Хорошая игра, прогресс сегодня отличный. У тебя потолок очень высокий, так что надо работать».

Ryo: «Отличная игра, Арсен. Вы очень хорошо адаптируетесь».

Bosko (de Champions): «Какая игра Арсена Захаряна, я люблю этого парня».

josealostao: «Захарян начал доказывать, что он подписан не зря».

mello_rt1223: «Захарян впечатляет, он стал чаще вступать в игру и заметны улучшения. Его потенциал постепенно раскрывается».

В официальных аккаунтах «Реал Сосьедад» также появилась фотография российского полузащитника из игры с «Вильярреалом» с немного странной подписью: «Надо не сбавлять темп».

Возможно, у Захаряна все будет еще лучше. Впереди — «Интер» в Лиге чемпионов, а у испанской команды тяжелая ситуация с травмированными. Скорее всего, Арсен получит место в старте. А значит, будем ждать новых свершений нашего легионера уже на следующей неделе.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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