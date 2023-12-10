«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»

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Арсен Захарян постепенно адаптируется в Испании — с начала ноября он уже пять раз попал в стартовый состав «Реал Сосьедад», а в матче с «Вильярреалом» наконец отметился первым результативным действием. Российский полузащитник пробил по воротам в конце первого тайма, но партнер Субименди подставил ногу и подкорректировал удар, забив в итоге гол. Арсен же хоть и бил по воротам, но формально записал себе на счет первый результативный пас за новую команду.
Конечно, испанскую прессу не удивить очередным ассистом, так что комплиментами Захаряна почти никто не осыпал. Большую часть внимания на себя забрал Такэфуса Кубо, сверкавший в игре с «субмариной», а также акция «Сосьедада», посвященная их убитому 25 лет назад болельщику — Айтору Сабалете. Бело-голубые символически включили его в заявку на матч, а игроки старта вышли в футболках с фамилией фаната.
Но свою порцию внимания Захарян все же получил. Так, Marca похвалила удар Арсена, в Diario Sport назвали прессинг российского полузащитника перед третьим голом «смелой вылазкой», но обширнее всех высказались в As.
«Влияние Захаряна начинает проявляться в «Реале». Он отдал свою первую передачу и активно участвовал в коллективной игре команды. Но прежде всего был великолепен в игре без мяча. Очень полезный игрок», — прокомментировали игру Захаряна в испанском издании.
Болельщики восхитились игрой Захаряна тоже. Вот лишь некоторые комментарии из соцсетей:
Sergio Orbegozo: «Очень хорошо, Арсен. Ты выглядишь лучше с каждым днем».
Esteban: «Хорошая игра, прогресс сегодня отличный. У тебя потолок очень высокий, так что надо работать».
Ryo: «Отличная игра, Арсен. Вы очень хорошо адаптируетесь».
Bosko (de Champions): «Какая игра Арсена Захаряна, я люблю этого парня».
josealostao: «Захарян начал доказывать, что он подписан не зря».
mello_rt1223: «Захарян впечатляет, он стал чаще вступать в игру и заметны улучшения. Его потенциал постепенно раскрывается».
В официальных аккаунтах «Реал Сосьедад» также появилась фотография российского полузащитника из игры с «Вильярреалом» с немного странной подписью: «Надо не сбавлять темп».
Возможно, у Захаряна все будет еще лучше. Впереди — «Интер» в Лиге чемпионов, а у испанской команды тяжелая ситуация с травмированными. Скорее всего, Арсен получит место в старте. А значит, будем ждать новых свершений нашего легионера уже на следующей неделе.