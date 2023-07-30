«Барселона» разгромила «Реал» благодаря сенсационному новичку, Винисиус трижды попал в перекладину

За две недели до старта испанского чемпионата каталонцы разгромили мадридцев в американском Арлингтоне.

Товарищеские матчи

«Барселона» — «Реал» — 3:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 15 (1:0). Фермин Лопес, 85 (2:0). Ферран Торрес, 90+1 (3:0).

Незабитый пенальти: Винисиус Жуниор, 20 (перекладина).

«Барселона»: Тер Штеген, Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Араухо (Эззалзули, 76), Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Сержи Роберто, 42), Ориоль Ромеу (Ферран Торрес, 76), Ф.де Йонг (Алонсо, 76), Педри (Фермин Лопес, 66), Левандовски (Фати, 76), Дембеле (Рафинья, 66).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль, Эдер Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Тшуамени, Камавинга (Модрич, 58), Беллингем (Хоселу, 73), Родриго (Браим Диас, 83), Винисиус Жуниор.

Судья: Аллен Чапман (США).

30 июля. AT&T Stadium, Арлингтон (США).

Новая роль Винисиуса

«Между «Реалом» и «Барселоной» не бывает и никогда не будет товарищеских матчей», — справедливо заметил Карло Анчелотти, вспомнив прошлогоднее класико в Лас-Вегасе. Тогда голодные до трофеев каталонцы обыграли немного умиротворенных позапрошлым фантастическим сезоном мадридцев (1:0) и, почувствовав вкус крови, в итоге взяли долгожданное чемпионство. Это, конечно, не объяснение успеха сине-гранатовых, но в вечном противостоянии мелочей не бывает.

По логике, теперь «Королевский клуб» должен стать собраннее и злее. Тем более, у сливочных началась новая эпоха — уже без Бензема. Анчелотти обещает с этой потерей справиться так же, как «Реал» пережил расставание с Криштиану Роналду. Теперь — после избавления от мертвого груза в лице Азара — принадлежавшая прежде португальцу «семерка» перешла к восторгавшемуся великим предшественником Винисиусу Жуниору.

Между тем у бразильца новый не только игровой номер, но и роль на поле. «Реал» отказывается от классических 4-3-3 в пользу, как принято считать, любимых для Анчелотти 4-4-2. Без Бензема и с новым полузащитником в лице Беллингема логика в данном решении прослеживается. Тем более, Родриго еще в прошлом сезоне пробовался в центре атаки и в принципе не привязан к флангу. Теперь тем же путем придется пройти Винисиусу.

А в середине поля теперь выстраивается ромб с Беллигемом на вершине. И в субботу это был ромб будущего с Тшуамени, Вальверде и Камавингой. Противостоял же им каталонский опыт в лице Гюндогана и Ориоля Ромеу, уже в дебюте отметившегося выстрелом в перекладину. Подписание этого 31-летнего полузащитника, который двенадцать лет назад дебютировал за «Барсу» при Хосепе Гвардиоле и еще с тех пор знаком с Хави, на первый взгляд, не казалось очевидным. По факту же Ромеу с его мудростью и колоссальной работоспособностью может стать тем, кто в связке с Френки де Йонгом поможет пережить расставание с Бускетсом.

Нокаут от дебютанта

Игра же, что называется, смотрелась, а темп обе команды задали такой, что даже мыслей о продолжающейся предсезонке не возникало. Исключение — стремление тренеров убрать малейший риск и менять футболистов даже при намеке на повреждение. В результате до перерыва не доиграли Кристенсен, Гюндоган и Менди.

Между тем игру нельзя было назвать грубой. Жесткой — да и то временами — вполне. Как в случае с подкатом де Йонга в центре поля, после которого команды выясняли отношения в полном составе. Однако арбитр, раздав за первые 45 минут четыре желтые карточки, ненужные эмоции быстро погасил. А с футбольной страстью все было в полном порядке, и всего лишь один гол к перерыву выглядели удивительно.

Тот же Дембеле, которого настойчиво сватают в «ПСЖ», кроме попадания в дальний угол после умного перевода Педри обязан был забивать еще. Чистый выход один на один — что еще нужно? Но француз проиграл дуэль великолепному Куртуа. У Тер Штегена тоже был крутой сейв, когда после штрафного Родриго пришлось в броске вытягивать мяч из верхнего угла. А еще у Винисиуса набралось два попадания в перекладину, причем первое — при исполнении пенальти.

«Барса» словно заколдовала свои ворота. Даже Тер Штеген иронично улыбался, когда еще одним попаданием в перекладину уже во втором тайме отметился Тшуамени. «Реал» вроде бы забрал себе инициативу и мяч благодаря выходу Крооса и Модрича. Анчелотти выпустил Хоселу, который летом отметился сумасшедшим по красоте голом в ворота «МЮ» ударом через себя. Мадрид перешел на 4-3-3, и Винисиус получил больше простора на фланге.

Пару соло бразильца впечатлили, но в самой острой ситуации попал он, как нетрудно догадаться, в перекладину. Оказывается, бывают и такие хет-трики. Но толку от этого — ноль. Как и от промаха мастера игры головой Хоселу со «второго этажа». Учитесь эффективности у Фермина Лопеса.

20-летний воспитанник «Барсы», еще в прошлом сезоне игравший за «Линарес» в третьем дивизионе, после потери Крооса выстрелил в верхний угол, а потом еще и ассистировал Феррану Торресу.

Фермин Лопес забил второй гол в матче. Фото ФК «Барселона»

Удивительный результат при соотношении ударов 28-12 в пользу «Реала». Но сине-гранатовые при Хави научились обыгрывать мадридцев разными способами. С тотальным доминированием или даже при помощи «автобуса» у своей штрафной. А сейчас обязательно вспомнят американскую магию «Барсы», которая выиграла все три класико в Новом Свете. В двух предыдущих случаях это было перед чемпионскими сезонами. Совпадение? Узнаем по окончании стартующего через две недели испанского первенства. Оно обещает быть жарким.