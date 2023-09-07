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Рамос отказался от миллионов Саудовской Аравии, но его все равно ненавидят фанаты «Севильи». Серхио разбил им сердце

Серхио Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Серхио Рамос не смог сдержать слез на презентации в родном клубе.
Фото Reuters
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Испанец скандально вернулся в родной клуб.

Саудовская Аравия — главный хедлайнер лета 2023 года. Ближневосточные клубы вытряхивали сотни миллионов евро на европейских звезд и вслед за Криштиану Роналду завезли Неймара, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Садио Мане, Карима Бензема и других топов. Перед миллионами шейхов устояли немногие. Даже совсем молодые футболисты меняли Европу на Саудовскую Аравию: например, 21-летний испанский талант Габи Вейга вместо «Наполи», «Барселоны» или «Ливерпуля» выбрал «Аль-Ахли».

Одним из тех, кто отказался от королевской пенсии, оказался 36-летний Серхио Рамос. Рекордсмен по количеству игр за сборную Испании устоял перед 20 миллионами евро в год, чтобы вернуться в родную команду. Ради «Севильи» защитник даже отказался от нестыдного варианта с «Галатасараем», дававшего 11 миллионов в год — переход в Турцию вряд ли бы кто-то осудил. Но несмотря на все геройства, болельщики андалусийцев враждебно восприняли возвращение воспитанника.

Серхио Рамос в игре за «Севилью».
Фото Getty Images

Ранний дебют и скандальный отъезд в «Реал»

Серхио родился в Севилье и уже в 10 лет оказался в школе крупнейшей команды Андалусии. Испанец прошел академию клуба вместе с Антонио Пуэртой и Хесусом Навасом — второй до сих пор выступает за «Севилью» с капитанской повязкой и очень тепло встретил Рамоса. С умершим 16 лет назад Пуэртой защитника тоже связывают теплые чувства. «Вернуться в «Севилью» было моим долгом перед дедом, отцом и Антонио Пуэртой», — рассказал футболист.

Серхио дебютировал в «Севилье» 1 февраля 2004 года: 17-летний защитник выпорхнул на замену в матче ла лиги с «Депортиво». До конца сезона-2003/04 он появился еще в шести встречах и завершил чемпионат основным правым защитником. В новую кампанию парень ворвался полноценным игроком основы и за год отыграл 41 матч во всех турнирах. А уже в марте 2005-го дебютировал за взрослую сборную Испании. Было очевидно, что в «Севилье» растет по-настоящему большой игрок.

«Он прирожденный победитель, с яркой индивидуальностью, которую показывал с юных лет. У него всегда был большой талант. Все молодежные тренеры «Севильи» следили за Серхио Рамосом. Он всегда хотел играть и очень внимательно слушал игроков старшего возраста», — хвалил игрока тогдашний коуч «Севильи» Хоакин Капаррос.

Неудивительно, что такой талант мгновенно заинтересовал топ-клубы. Как бы Рамос ни любил «Севилью», в прорывном сезоне он подлетел с клубом только на шестое место в чемпионате. К тому времени парень уже закрепился в сборной, поэтому полностью осознавал свою ценность. Тем более что летом 2006-го «Реал» сильно увлекся молодым защитником: клуб даже приготовился активировать клаусулу в серьезные 27 миллионов евро.

Серхио не слишком красиво ушел из родной команды: дождался выплаты отступных и молча свинтил — никак не попрощался с болельщиками, хотя уходил в метрополию, к которой всегда напряженно относились в испанских провинциях. Есть две версии произошедшего: одна описана в книге спортивного биографа Тома Олдфилда, вторая рассказана самим футболистом в автобиографии.

Согласно первой, Рамос действительно беспокоился, что бросит родную команду, и даже хотел отказаться от контракта. Но доводы старшего брата о том, что «Севилья» выручит 27 миллионов, успокоили защитника. По второй, 18-летний пацан посреди сезона ворвался к президенту клуба Хосе Марии дель Нидо и потребовал пожизненный контракт с зарплатой как у топовых легионеров. «Воспитанники «Севильи» никогда не будут зарабатывать на уровне легионеров», — ответил, по словам Рамоса, президент.

Разъяренный несправедливостью Серхио после этого тут же подписал контракт с «Реалом». Футболист даже хотел рассказать об этом на пресс-конференции, но почему-то передумал. Так уход из «Севильи» описал сам футболист. Даже если это правда, отношение болельщиков нервионцев к защитнику обледенело.

«Реал» в последний день трансферного окна выплатил клаусулу и установил рекорд по затратам на испанского защитника. Талант Рамоса настолько заинтересовал Флорентино Переса, что он оказался единственным представителем Испании, которого президент купил во время первого царствования в Мадриде. Защитник получил футболку с четвертым номером (которую носил легендарный Фернандо Йерро) и великую карьеру, но оказался отверженным в родных местах.

Серхио Рамос перешел из «Севильи» в «Реал».
Фото Getty Images

За что Серхио возненавидел «Рамон Санчес Писхуан»

Каждое возвращение Рамоса на «Рамон Санчес Писхуан» в футболке «Реала» сопровождалось свистом и грязными оскорблениями самого футболиста и всей его семьи. Испанца возненавидели за некрасивый уход в «Мадрид» и провокационные выходки во время игр против «Севильи». Защитник несколько раз демонстративно ликовал около фанатской трибуны «Рамон Санчес Писхуан». Например, в январе 2017-го реализовал 11-метровый паненкой и насмешливо отпраздновал гол, приложив ладони к ушам.

12 января. Севилья. &quot;Севилья&quot; - &quot;Реал&quot; - 3:3. СЕРХИО РАМОС после издевательского гола с пенальти обращается к болельщикам &quot;Севильи&quot;. За что Рамосу устроят ад

После того матча в Кубке Испании был составлен отчет из девяти пунктов оскорбительного отношения ультрас «Севильи» к защитнику. Причем туда не попала бутылка, которую кто-то из фанатов швырнул в празднующего гол Рамоса, а также поведение самого футболиста, спровоцировавшего толпу. Особенно часто в тот вечер фанаты выкрикивали «Серхио Рамос, ублюдок» и «Рамос, умри».

«Каждый раз, когда он возвращался, его дико освистывали. Это было действительно весьма враждебно, и на самом деле эта враждебность по отношению к Рамосу только усилила общее соперничество между «Севильей» и «Реалом». Большая часть болельщиков «Севильи» не любит его, не любит и не примет», — поделился испанский журналист Фил Китромилидис.

Фото Reuters

Как в Севилье восприняли возвращение Рамоса

Серхио не побоялся злого отношения болельщиков и вернулся в родной клуб: в сентябре защитник в статусе свободного агента подписал с «Севильей» однолетнее соглашение. Ожидаемо болельщики оказались против такого союза, а фирма Biris Norte выступила с его критикой в открытом письме в социальных сетях.

«Нами движут не ненависть или обида, а любовь и гордость за наш клуб, его историю и его болельщиков. Мы считаем, что само предложение этого подписания уже было проявлением неуважения к ценностям, которые сделали нас великими, к символам и легендам, которые защищали нашу эмблему, а также к тысячам севильистов, которые пережили презрение этого игрока. Мы всегда будем на стороне «Севильи», а не тех, кто запятнает ее своими решениями.

Мы знаем, что с каждым днем все меньше и меньше из нас ставят наши ценности выше экономического аспекта, для Biris Norte это не подлежит обсуждению. Это заявление адресовано прежде всего руководству «Севильи», потому что мы считаем, что с каждым решением они все дальше отходят от модели, которая уважает наше отношение к эмблеме. Мы говорим это еще раз: достоинство, ценности и уважение к эмблеме и болельщикам являются основой, на которой должен поддерживаться клуб с более чем 100-летней историей».

В самом клубе защитника приняли намного теплее, тем более что среди партнеров есть хорошие знакомые Серхио. Например, капитан «Севильи» Хесус Навас проходил этажи клубной академии вместе с Рамосом и уже пробовал помирить футболиста и ультрас. Наверняка он попытается сгладить углы и теперь.

«Очень люблю его, потому что пережил с ним много прекрасных моментов еще с детства, — говорил Навас в 2018-м. — Мы общаемся, потому что он друг, который всегда со мной, он звонит мне, и мы часто о чем-то говорим. Рамос — большой фанат «Севильи». Он вырос здесь. Он в курсе всего, что происходит в клубе. Его отношения с болельщиками — деликатная ситуация, но надеюсь, что однажды все разрешится».

Фото Reuters

Зачем «Севилья» вернула Рамоса

Нервионцы находятся в ужасном финансовом положении: задолжали около 90 миллионов евро и летом были готовы продать любого футболиста, а в новый сезон вступили без титульного спонсора — дикость для клуба уровня «Севильи». При этом команда имела серьезные проблемы в обороне, но не могла позволить трансфер крепкого стоппера. В прошлом сезоне больше андалусийцев (54 гола) в ла лиге пропустили только пять команд. В таких условиях бесплатный Рамос оказался неплохим вариантом. Серхио обладает бешеным опытом, а «Севилья» в этом сезоне как раз вернулась в Лигу чемпионов.

«Им отчаянно нужен защитник, потому что у них много проблем в обороне, много травм, — анализировал Фил Китромилидис. — Они проиграли первые три тура ла лиги впервые истории. Не знаю, является ли это просто медийным подписанием. В этом сезоне у них нет спонсора на футболке. Возможно, трансфер кого-то вроде Серхио Рамоса поможет привлечь внимание. Способен ли он выступать на высоком уровне? Посмотрим. Так или иначе, это будет интересно. У меня такое ощущение, что в этом сезоне мы будем много говорить о Серхио Рамосе».

Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
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Сельта – Мальорка
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Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
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Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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