Как Суперкубок Испании добрался до Саудовской Аравии? Помощь Пике, 40 миллионов евро и протест европейского сообщества

Разогреваемся к финалу.

В 2017 году «Реал» и «Барселона» закрыли традиционный формат испанского Суперкубка двумя топ-матчами: с чудо-голом Асенсио, демонстрацией пресса от Криштиану после забитого мяча и победой мадридцев 5:1 в общей сумме. После этого начались гастроли: в 2018-м Суперкубок сыграли в Марокко, а в сезоне-2019/20 формат турнира переделали под «финал четырех», да еще и перевезли его в Саудовскую Аравию.

Идею предложил Пике — в отношении Жерара потом велось разбирательство

Считается, что автором идеи является Жерар Пике. В 2019-м он предложил Луису Рубиалесу, бывшему президенту испанской футбольной федерации, перенести турнир в Саудовскую Аравию. Компания Жерара Kosmos стала посредником в заключении сделки и получила 6 миллионов евро за помощь, плюс ей должны отчислять 10% от выплат за каждый турнир — то есть 4 миллиона евро. Всего компания должна была заработать 24 миллиона — с саудовцами планировали провести шесть Суперкубков.

Об этом стало известно только в 2022 году, когда El Confidential слил аудиозапись с переговорами между Рубиалесом и Пике. Испанскую федерацию обвинили в выплатах компании Kosmos, хотя ранее Рубиалес отрицал это. Вспыхнул скандал, журналисты углядели здесь конфликт интересов, поэтому Жерару пришлось объясняться на публике — испанец сказал, что комиссионные его компания получает от правительства Саудовской Аравии, но не от Рубиалеса. Также Пике заявил, что размер комиссии ниже рынка — обычно за такие сделки получают 15-20%.

По его словам, в качестве места проведения турнира рассматривалась не только Саудовская Аравия, но еще и США, Китай, Катар. Испанская сторона хотела увеличить престижность Суперкубка и доходы — как сказал Пике, ранее федерация зарабатывала на турнире 120 тысяч. Идею с США и Китаем отмели, хотя глава ла лиги Хавьер Тебас настаивал на западном рынке — взяли курс на Ближний Восток, где испанский футбол был популярнее. Плюс все в курсе о вливании денег в футбол в этих странах. В итоге сошлись на Саудовской Аравии, а Пике со своей инвесткомпанией упростил переговоры.

Далеко не все поддержали перенос Суперкубка к саудовцам. В 2019-2020 годах особенно актуальным стал вопрос прав женщин на Ближнем Востоке, из-за чего УЕФА, ФИФА и испанские чиновники выступили против нового формата. По схожей причине испанский ТВ-вещатель RTVE отказался покупать права на показ турнира. Хотя саудовское правительство исправляется в глазах европейского сообщества: женщинам разрешили водить автомобили, служить в армии, а в 2022-м была создана женская сборная по футболу.

Изменили не только место проведения, но и формат: теперь в турнире участвовали не две, а четыре команды. Путевку в Саудовскую Аравию зарабатывали два финалиста Кубка Испании и две лучшие команды ла лиги, которые не пробились в финал. В этом году право на участие заработали «Реал» и «Осасуна» как финалисты Кубка и «Барселона» с «Атлетико», которые заняли первое и третье место в чемпионате соответственно.

С момента скандала прошло два года, но никто так и не наказал Пике. С поста президента федерации ушел Рубиалес, но совсем по другой причине. Суперкубок по-прежнему проводится в Саудовской Аравии — в 2021 году появилась информация, что стороны продлили контракт до 2029 года.

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Что по деньгам?

Саудовская Аравия выплачивает за каждый розыгрыш 40 миллионов евро, 10% от которых получает Kosmos. Однако есть нюанс — сумма будет переведена только в том случае, если в Саудовскую Аравию приедут «Реал» и «Барселона». Если кто-то из грандов пропустит турнир, сумма снизится.

Существенно увеличились и выплаты командам. Победитель получит 2 миллиона, финалист — 1. Но помимо призовых за турнирные успехи, участникам предусмотрены гонорары за участие. В случае с каждым клубом они высчитываются индивидуально: в расчет берут спортивные достижения и статус команды на основе телерейтингов. В 2020-м на этой почве произошел скандал — «Валенсия» была раздражена тем, что как финалист получила 2,5 миллиона евро, тогда как «Барса» (которая не вышла в финал) заработала 6, а «Реал» (победитель) около 12 миллионов.

По подсчетам As, в этом году «Реал» и «Барселона» заработают по 6 миллионов евро, «Атлетико» — 3 миллиона, а «Осасуна» — около 800 тысяч. Однако федерация договорилась с тремя грандами, что те поделятся выручкой с игроками «Осасуны».

Тони Кроос. Фото Reuters

Саудовцы против немцев: освистали минуту молчания по Беккенбауэру и Крооса

В этом розыгрыше саудовцы дали еще один повод для разговоров о расторжении контракта. Местная публика гудела во время минуты молчания в память о скончавшемся Франце Беккенбауэре. Вероятной причиной такой реакции стала вовсе не ненависть к немецкой легенде, а религиозные соображения саудовцев. Как сказал Ваэль Джабир, ближневосточный футбольный обозреватель, минута молчания распространена лишь в Биде, консервативной интерпретации ислама. Как сказал Джабир: «Это то, чего пророк Мухаммад никогда не делал. Это означает, что саудовцы никогда не соблюдают минуту молчания в связи с какими-либо инцидентами — даже если она связана со смертью короля».

Но что точно можно объяснить хейтом, так это обструкция в адрес Тони Крооса. Хавбек появился на поле во втором тайме, и каждое его касание мяча сопровождалось свистом. Дело в том, что Тони летом назвал позором трансфер Габри Вейги в «Аль-Ахли», чем обидел местных фанатов. Также немец выражал обеспокоенность соблюдением прав человека в Саудовской Аравии. В общем, целый набор.

«Ситуация с правами человека в Саудовской Аравии — это то, что не позволяет мне сделать этот выбор [перейти в саудовский клуб]. Каждый должен принять это решение сам, как, например, Криштиану Роналду, который сделал это ближе к концу карьеры. Но когда игроки в середине карьеры, обладающие качествами, позволяющими играть за ведущие клубы Европы, так поступают... В конце концов, это решение за деньги и против футбола», — сказал Кроос в одном из интервью.

Правда, самого Тони реакция публики не задела. Наоборот, после матча в соцсетях он опубликовал следующее сообщение: «Было очень весело сегодня! Удивительная публика». Кроос определенно получит больше «любви» местных болельщиков в финале с «Барселоной».