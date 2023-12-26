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Суперлига

Сегодня, 18:21

Черкасов уверен, что УЕФА найдет способ задушить Суперлигу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов рассказал, есть ли перспективы у проекта под названием Суперлига.

«Надеюсь, у наших клубов не будет возможности стать участниками Суперлиги. Технически шанс попасть туда больше, чем играть под эгидой УЕФА, потому что любая коммерческая история куда как более демократичная. Взять ту же НХЛ, там Овечкину никто ни за что не предъявляет, при том что он в Putin Team и так далее. Если Суперлига в каком-то формате и возникнет, там будут играть топы из сегодняшней Лиги чемпионов, в которой мы и так не очень дееспособны. Поэтому, я надеюсь, наши клубы не будут пытаться вписаться в этот проект, потому что на фоне «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «Интера» и других они несостоятельны. Лига чемпионов откроется для нас через год, другой, третий — надо там для начала научиться достойно играть. Пока успехи нашего футбола на международной арене невелики: два Кубка УЕФА, все остальное славное — в далекое советское время. И то без особого блеска, если говорить о клубном уровне», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Он также признался, что не верит, что УЕФА не сможет победить идею Суперлиги.

«То, что формально Европейский суд не признал права на запрет отдельного коммерческого турнира, это правильно. А почему, собственно, его можно запретить? Но УЕФА найдет рычаги давления на ведущие клубы Европы, чтобы те сами не захотели участвовать в Суперлиге, по крайней мере в ближайшие лет десять», — добавил Черкасов.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-uefa-najdet-sposob-zadushit-superligu/
Футбол
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