Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 22:21

Деменко прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги.

«Конечно, создание такого турнира пойдет вразрез Лиге чемпионов. Суд не на стороне УЕФА, как я понимаю. А это значит, что УЕФА деваться некуда. Думаю, что руководители европейских грандов уже приняли решение в пользу создания турнира. Это деньги, бонусы, рекламные контракты. Это будет такая коммерческая история, а Лига чемпионов останется престижным турниром все равно. Но если все бонусы и финансы Суперлиги перебьют все, что есть в Лиге чемпионов, то тогда Суперлига может выйти даже на первый план. Все-таки тут будут выступать все топовые клубы. Возможно, постоянные игры топов между собой приедятся постепенно, поскольку не будет изюминки уже в этом. Но люди, которые вкладывают такие деньги в этот турнир, думаю, планируют его расширять. Мне кажется, что нас может ждать интересный турнир», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004560253/1005522579_demenko_superliga_budet_takoy_kommercheskoy_istoriey_a_liga_chempionov_ostanetsya_prestijnyim_turnirom_vse_ravno
Максим Деменко
Футбол
0
Читайте также
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Роналду лайкнул эмоциональный пост против создания Суперлиги