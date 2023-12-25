Деменко прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги.

«Конечно, создание такого турнира пойдет вразрез Лиге чемпионов. Суд не на стороне УЕФА, как я понимаю. А это значит, что УЕФА деваться некуда. Думаю, что руководители европейских грандов уже приняли решение в пользу создания турнира. Это деньги, бонусы, рекламные контракты. Это будет такая коммерческая история, а Лига чемпионов останется престижным турниром все равно. Но если все бонусы и финансы Суперлиги перебьют все, что есть в Лиге чемпионов, то тогда Суперлига может выйти даже на первый план. Все-таки тут будут выступать все топовые клубы. Возможно, постоянные игры топов между собой приедятся постепенно, поскольку не будет изюминки уже в этом. Но люди, которые вкладывают такие деньги в этот турнир, думаю, планируют его расширять. Мне кажется, что нас может ждать интересный турнир», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.