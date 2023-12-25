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Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал возобновившиеся разговоры вокруг создания Суперлиги.
«Конечно, создание такого турнира пойдет вразрез Лиге чемпионов. Суд не на стороне УЕФА, как я понимаю. А это значит, что УЕФА деваться некуда. Думаю, что руководители европейских грандов уже приняли решение в пользу создания турнира. Это деньги, бонусы, рекламные контракты. Это будет такая коммерческая история, а Лига чемпионов останется престижным турниром все равно. Но если все бонусы и финансы Суперлиги перебьют все, что есть в Лиге чемпионов, то тогда Суперлига может выйти даже на первый план. Все-таки тут будут выступать все топовые клубы. Возможно, постоянные игры топов между собой приедятся постепенно, поскольку не будет изюминки уже в этом. Но люди, которые вкладывают такие деньги в этот турнир, думаю, планируют его расширять. Мне кажется, что нас может ждать интересный турнир», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.
В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.